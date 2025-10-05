Чим підживити яблуні у листопаді 2025 — ідеальне добриво, щоб дерева пережили зиму

Підживлення яблунь восени. Колаж: Новини.LIVE

Листопад — вирішальний місяць для садівників, адже саме у цей період є шанс забезпечити себе майбутнім врожаєм яблук. Для цього необхідно правильно удобрити плодові дерева, щоб вони і пережили морози і навесні порадували рясним цвітінням. Саме осіннє підживлення зміцнює кореневу систему, підвищує імунітет рослин та допомагає зберегти сили для нового сезону. Є простий, натуральний і водночас ефективний рецепт.

Чому важливо підживлювати яблуні восени

Осіннє підживлення — це не просто турбота про дерева перед зимою, а стратегічна інвестиція у врожай наступного року. Правильно внесене добриво:

зміцнює корені, роблячи їх стійкішими до морозів;

допомагає яблуням легше перенести холодну та затяжну осінь;

стимулює весняне цвітіння та розвиток зав'язей;

живить ґрунтову мікрофлору, яка підтримує родючість землі.

Без додаткової підтримки дерева витрачають усі ресурси на виживання, і це може позначитися на врожаї.

Яке добриво ідеальне для яблунь у листопаді

Найкращим вибором для пізньої осені є натуральна суміш:

1 склянка деревної золи — джерело калію та кальцію;

2 ст. л. суперфосфату — забезпечує дерева фосфором для коренів;

2 лопати компосту або перегною — насичує ґрунт мікроелементами і корисною мікрофлорою.

Цей бюджетний та екологічний "осінній коктейль" працює відразу у кількох напрямках: живить коріння, захищає від вимерзання та створює запас поживних речовин на весну.

Як правильно внести підживлення

Такий простий, але ефективний спосіб допоможе деревам отримати все необхідне для зимівлі:

Навколо стовбура яблуні на відстані 30-40 см зробіть неглибоку канавку. Рівномірно розсипте золу та суперфосфат. Додайте компост і злегка перемішайте його з ґрунтом. Якщо осінь суха, полийте канавку 1-2 відрами теплої води. Замульчуйте листям або соломою, щоб зберегти вологу та створити захисний шар.

