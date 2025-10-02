Як правильно поливати дерева восени, щоб навесні отримати рясний урожай

Людина поливає дерево. Фото: House Digest

Осінній полив плодових дерев допомагає зберегти вологу в ґрунті та підготувати сад до морозів. Якщо зробити його правильно, навесні дерева дадуть значно більше плодів.

Новини.LIVE розповідає, коли проводити полив і скільки води потрібно деревам різного віку.

Реклама

Читайте також:

Навіщо потрібен осінній полив

Протягом літа ґрунт виснажується, а коренева система дерев втрачає запаси води. Без додаткового поливу рослини входять у зиму ослабленими, що призводить до вимерзання коренів і зниження врожайності.

Коли і як поливати

Оптимальний час — кінець вересня – жовтень, коли середньодобова температура опускається до +5…+10 °C. Важливо встигнути до настання морозів та часткового опадання листя. Поливати потрібно повільно, невеликими порціями, щоб вода просочила землю на глибину 60-70 см.

Скільки води потрібно

Молоді саджанці — 40-50 л.

Дорослі дерева — 100-150 л.

Великі плодові культури — понад 150 л.

Після процедури ґрунт бажано замульчувати перегноєм чи торфом, щоб зберегти вологу й додатково підживити дерева.

Типові помилки

Часто садівники поливають занадто пізно, коли ґрунт уже мерзлий, або дають замало води, зволожуючи лише верхній шар. Не слід ігнорувати старі дерева, адже саме вони найбільше потребують підтримки.

Ми вже писали про те, як очистити дерева від моху та лишайників.

Раніше пояснювали те, коли садити фруктові дерева.

Детальніше розповідали про те, як виростити оливкове дерево вдома чи в саду.