Як видалити мох і лишайники з дерев без шкоди для саду - перевірений спосіб

Процес обробки дерева в саду. Фото: Pinterest

Мох і лишайники шкодять плодовим деревам, заважають доступу кисню й спричиняють гниття кори. Вчасне очищення допоможе зберегти сад здоровим і врожайним.

Новини.LIVE ділиться перевіреним способом, як видалити мох і лишайники з дерев без шкоди для саду.

Реклама

Читайте також:

Чому небезпечні мох і лишайники

Перекривають доступ кисню до кори.

Накопичують вологу й провокують гниття.

Створюють середовище для грибків і шкідників.

Послаблюють дерево і зменшують врожайність.

Перевірений спосіб очищення дерев від моху та лишайників

Замість агресивних засобів садівники застосовують безпечний мильно-сольовий розчин. Для приготування потрібно:

1 кг звичайної кухонної солі;

2 кг деревної золи;

шматок господарського мила;

10 л теплої води.

Усі інгредієнти розчиняють у воді, додають мило, суміш заливають у пульверизатор та обробляють стовбури й гілки.

Правила обробки дерев від моху та лишайників

Працюйте вранці або ввечері, у похмурий день.

Уникайте потрапляння на молоді пагони й листя.

Обробляйте дерева регулярно для профілактики.

Правильне очищення дерев від моху та лишайників забезпечить омолодження саду, підвищить урожайність і збереже дерева здоровими на довгі роки.

Ми вже писали про те, коли садити фруктові дерева.

Раніше повідомлялося про те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Також ми пояснювали те, чим підживити яблуню восени.