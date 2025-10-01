Как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада - проверенный способ

Процесс обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Мох и лишайники вредят плодовым деревьям, мешают доступу кислорода и вызывают гниение коры. Своевременная очистка поможет сохранить сад здоровым и урожайным.

делится проверенным способом, как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада.

Почему опасны мох и лишайники

Перекрывают доступ кислорода к коре.

Накапливают влагу и провоцируют гниение.

Создают среду для грибков и вредителей.

Ослабляют дерево и уменьшают урожайность.

Проверенный способ очистки деревьев от мха и лишайников

Вместо агрессивных средств садоводы применяют безопасный мыльно-солевой раствор. Для приготовления потребуется:

1 кг обычной поваренной соли;

2 кг древесной золы;

кусок хозяйственного мыла;

10 л теплой воды.

Все ингредиенты растворяют в воде, добавляют мыло, смесь заливают в пульверизатор и обрабатывают стволы и ветки.

Правила обработки деревьев от мха и лишайников

Работайте утром или вечером, в пасмурный день.

Избегайте попадания на молодые побеги и листья.

Обрабатывайте деревья регулярно для профилактики.

Правильная очистка деревьев от мха и лишайников обеспечит омоложение сада, повысит урожайность и сохранит деревья здоровыми на долгие годы.

