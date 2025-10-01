Как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада - проверенный способ

Очистка деревьев от мха и лишайников — советы садоводам
Мох и лишайники вредят плодовым деревьям, мешают доступу кислорода и вызывают гниение коры. Своевременная очистка поможет сохранить сад здоровым и урожайным.
Новини.LIVE делится проверенным способом, как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада.
Почему опасны мох и лишайники
- Перекрывают доступ кислорода к коре.
- Накапливают влагу и провоцируют гниение.
- Создают среду для грибков и вредителей.
- Ослабляют дерево и уменьшают урожайность.
Проверенный способ очистки деревьев от мха и лишайников
Вместо агрессивных средств садоводы применяют безопасный мыльно-солевой раствор. Для приготовления потребуется:
- 1 кг обычной поваренной соли;
- 2 кг древесной золы;
- кусок хозяйственного мыла;
- 10 л теплой воды.
Все ингредиенты растворяют в воде, добавляют мыло, смесь заливают в пульверизатор и обрабатывают стволы и ветки.
Правила обработки деревьев от мха и лишайников
- Работайте утром или вечером, в пасмурный день.
- Избегайте попадания на молодые побеги и листья.
- Обрабатывайте деревья регулярно для профилактики.
Правильная очистка деревьев от мха и лишайников обеспечит омоложение сада, повысит урожайность и сохранит деревья здоровыми на долгие годы.
