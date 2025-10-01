Видео
Главная Дом и огород Очистка деревьев от мха и лишайников — советы садоводам

Очистка деревьев от мха и лишайников — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:34
Как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада - проверенный способ
Процесс обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Мох и лишайники вредят плодовым деревьям, мешают доступу кислорода и вызывают гниение коры. Своевременная очистка поможет сохранить сад здоровым и урожайным.

Новини.LIVE делится проверенным способом, как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада.

Читайте также:

Почему опасны мох и лишайники

  • Перекрывают доступ кислорода к коре.
  • Накапливают влагу и провоцируют гниение.
  • Создают среду для грибков и вредителей.
  • Ослабляют дерево и уменьшают урожайность.

Проверенный способ очистки деревьев от мха и лишайников

Вместо агрессивных средств садоводы применяют безопасный мыльно-солевой раствор. Для приготовления потребуется:

  • 1 кг обычной поваренной соли;
  • 2 кг древесной золы;
  • кусок хозяйственного мыла;
  • 10 л теплой воды.

Все ингредиенты растворяют в воде, добавляют мыло, смесь заливают в пульверизатор и обрабатывают стволы и ветки.

Правила обработки деревьев от мха и лишайников

  • Работайте утром или вечером, в пасмурный день.
  • Избегайте попадания на молодые побеги и листья.
  • Обрабатывайте деревья регулярно для профилактики.

Правильная очистка деревьев от мха и лишайников обеспечит омоложение сада, повысит урожайность и сохранит деревья здоровыми на долгие годы.

Мы уже писали о том, когда сажать фруктовые деревья.

Ранее сообщалось о том, как заставить денежное дерево зацвести.

Также мы объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.

деревья советы огород сад мох лишайник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
