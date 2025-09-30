Что сделать, чтобы денежное дерево зацвело дома - советы по уходу

Как заставить денежное дерево зацвести — простые правила ухода
Денежное дерево способно зацвести лишь спустя несколько лет правильного ухода. Чтобы увидеть бутоны, нужно создать растению светлые условия, оптимальный полив и подкормки.
Новини.LIVE делится советами, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.
Когда денежное дерево может зацвести
Толстянка формирует бутоны в возрасте от 5 до 7 лет. Для этого растению нужны оптимальные условия, ведь слабое или вытянутое дерево шансов на цветение практически не имеет.
Основные правила ухода
- Горшок. Выбирайте широкий и невысокий с дренажем.
- Полив. Летом увлажняйте почву дважды в неделю, зимой — раз в две недели. Листья можно опрыскивать ежедневно.
- Свет. Лучшее место — хорошо освещенный подоконник.
- Пересадка. Раз в 2 года методом перевалки в больший горшок.
- Удобрение. Используйте смеси для кактусов и суккулентов.
Типичные ошибки ухода
- Перелив и застой воды в горшке быстро приводят к гнили.
- Маленький или слишком высокий горшок сдерживает развитие.
- Недостаточное освещение делает листья тусклыми и снижает шансы на бутоны.
- Теплая зимовка мешает закладке цветков.
Как получить цветки
Важно поддерживать баланс: достаточно света, умеренный полив и прохладные условия зимой. Тогда денежное дерево станет не только зеленым символом достатка, но и порадует редким цветением.
