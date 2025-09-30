Что сделать, чтобы денежное дерево зацвело дома - советы по уходу

Человек ухаживает за денежным деревом. Фото: Epic Gardening

Денежное дерево способно зацвести лишь спустя несколько лет правильного ухода. Чтобы увидеть бутоны, нужно создать растению светлые условия, оптимальный полив и подкормки.

Новини.LIVE делится советами, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.

Когда денежное дерево может зацвести

Толстянка формирует бутоны в возрасте от 5 до 7 лет. Для этого растению нужны оптимальные условия, ведь слабое или вытянутое дерево шансов на цветение практически не имеет.

Основные правила ухода

Горшок. Выбирайте широкий и невысокий с дренажем.

Выбирайте широкий и невысокий с дренажем. Полив. Летом увлажняйте почву дважды в неделю, зимой — раз в две недели. Листья можно опрыскивать ежедневно.

Летом увлажняйте почву дважды в неделю, зимой — раз в две недели. Листья можно опрыскивать ежедневно. Свет. Лучшее место — хорошо освещенный подоконник.

Лучшее место — хорошо освещенный подоконник. Пересадка. Раз в 2 года методом перевалки в больший горшок.

Раз в 2 года методом перевалки в больший горшок. Удобрение. Используйте смеси для кактусов и суккулентов.

Типичные ошибки ухода

Перелив и застой воды в горшке быстро приводят к гнили.

Маленький или слишком высокий горшок сдерживает развитие.

Недостаточное освещение делает листья тусклыми и снижает шансы на бутоны.

Теплая зимовка мешает закладке цветков.

Как получить цветки

Важно поддерживать баланс: достаточно света, умеренный полив и прохладные условия зимой. Тогда денежное дерево станет не только зеленым символом достатка, но и порадует редким цветением.

