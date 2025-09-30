Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как заставить денежное дерево зацвести — простые правила ухода

Как заставить денежное дерево зацвести — простые правила ухода

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:49
Что сделать, чтобы денежное дерево зацвело дома - советы по уходу
Человек ухаживает за денежным деревом. Фото: Epic Gardening

Денежное дерево способно зацвести лишь спустя несколько лет правильного ухода. Чтобы увидеть бутоны, нужно создать растению светлые условия, оптимальный полив и подкормки.

Новини.LIVE делится советами, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.

Реклама
Читайте также:

Когда денежное дерево может зацвести

Толстянка формирует бутоны в возрасте от 5 до 7 лет. Для этого растению нужны оптимальные условия, ведь слабое или вытянутое дерево шансов на цветение практически не имеет.

Основные правила ухода

  • Горшок. Выбирайте широкий и невысокий с дренажем.
  • Полив. Летом увлажняйте почву дважды в неделю, зимой — раз в две недели. Листья можно опрыскивать ежедневно.
  • Свет. Лучшее место — хорошо освещенный подоконник.
  • Пересадка. Раз в 2 года методом перевалки в больший горшок.
  • Удобрение. Используйте смеси для кактусов и суккулентов.

Типичные ошибки ухода

  • Перелив и застой воды в горшке быстро приводят к гнили.
  • Маленький или слишком высокий горшок сдерживает развитие.
  • Недостаточное освещение делает листья тусклыми и снижает шансы на бутоны.
  • Теплая зимовка мешает закладке цветков.

Как получить цветки

Важно поддерживать баланс: достаточно света, умеренный полив и прохладные условия зимой. Тогда денежное дерево станет не только зеленым символом достатка, но и порадует редким цветением.

Мы уже рассказывали о том, где хранить выкопанные хризантемы, чтобы они не погибли зимой.

Ранее объясняли то, зачем сажать бархатцы под зиму.

Интересно будет также узнать о том, почему фиалки не цветут.

растения советы домашние цветы уход денежное дерево
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации