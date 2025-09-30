Для чего сажать бархатцы осенью - польза для урожая и защита от вредителей

Зачем сажать бархатцы под зиму — секреты огородников
Бархатцы не только украшают сад, но и защищают растения от вредителей, улучшают почву и отпугивают грызунов. Осенний посев поможет получить пользу уже весной.
Новини.LIVE рассказывает, почему стоит высевать бархатцы под зиму и как правильно подготовить участок.
Почему сажать осенью
Семена, которые зимуют в почве, проходят естественное закаливание. Весной они прорастают быстрее и формируют крепкие растения. Это гарантирует раннее и продолжительное цветение.
Польза бархатцев
- Выделяют вещества, уничтожающие нематод и почвенных вредителей.
- Резкий запах отпугивает тлю, луковую муху, колорадского жука, медведки и грызунов.
- Корни разрыхляют землю и обогащают ее органикой.
- Перегнивая, стебли и листья становятся натуральным удобрением.
Как сеять под зиму
Лучшее время — после сбора урожая, за несколько недель до морозов. Грядку очищают, перекапывают, формируют бороздки глубиной 2-3 см. Семена присыпают сухой землей или торфом и мульчируют тонким слоем перегноя.
Осенний посев бархатцев защищает огород, повышает плодородие почвы и гарантирует раннее появление ярких цветов. Кроме практической пользы, они украсят клумбы и дворы уже с первых теплых дней весны.
