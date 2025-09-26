Как обрезать жасмин осенью - советы садоводам для обильного цветения

Обрезка жасмина осенью — советы для пышного цветения
Жасмин, или чубушник, нуждается в правильной обрезке для хорошего роста и обильного цветения. Осенью важно удалять старые и больные ветви в благоприятную погоду.
Новини.LIVE делится советами садоводам, как правильно провести обрезку жасмина осенью.
Почему жасмину нужна обрезка осенью
Жасмин (чубушник) неприхотлив в уходе, но без обрезки быстро теряет декоративность. Удаление старых и поврежденных побегов стимулирует куст к росту и формирует красивую крону.
Какие виды обрезки бывают
- Санитарная — удаление больных и сухих веток.
- Формирующая — коррекция кроны для красивой формы.
- Послецветная — обрезка отцветших побегов.
- Осенняя — обновление куста за счет удаления старых и лишних веток.
Как правильно обрезать жасмин осенью
- Удаляйте ветки старше 5 лет.
- Обрезайте больные и поврежденные побеги.
- Используйте острый секатор, чтобы избежать травмирования куста.
- Проводите процедуру только при температуре выше +10 °С, чтобы кора оставалась эластичной и раны успели затянуться до холодов.
Осенняя обрезка жасмина омолаживает куст, защищает его от болезней и обеспечивает обильное и долгое цветение в следующем сезоне, а вовремя проведенная процедура делает растение более выносливым и помогает сохранить его декоративность на годы.
Мы уже рассказывали о том, почему фиалки не цветут.
Ранее объясняли то, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.
Интересно будет также узнать о том, как сажать гиацинты осенью.
Читайте Новини.LIVE!