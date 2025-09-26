Как обрезать жасмин осенью - советы садоводам для обильного цветения

Жасмин растет в саду. Фото: Pixabay

Жасмин, или чубушник, нуждается в правильной обрезке для хорошего роста и обильного цветения. Осенью важно удалять старые и больные ветви в благоприятную погоду.

Новини.LIVE делится советами садоводам, как правильно провести обрезку жасмина осенью.

Почему жасмину нужна обрезка осенью

Жасмин (чубушник) неприхотлив в уходе, но без обрезки быстро теряет декоративность. Удаление старых и поврежденных побегов стимулирует куст к росту и формирует красивую крону.

Какие виды обрезки бывают

Санитарная — удаление больных и сухих веток.

Формирующая — коррекция кроны для красивой формы.

Послецветная — обрезка отцветших побегов.

Осенняя — обновление куста за счет удаления старых и лишних веток.

Как правильно обрезать жасмин осенью

Удаляйте ветки старше 5 лет.

Обрезайте больные и поврежденные побеги.

Используйте острый секатор, чтобы избежать травмирования куста.

Проводите процедуру только при температуре выше +10 °С, чтобы кора оставалась эластичной и раны успели затянуться до холодов.

Осенняя обрезка жасмина омолаживает куст, защищает его от болезней и обеспечивает обильное и долгое цветение в следующем сезоне, а вовремя проведенная процедура делает растение более выносливым и помогает сохранить его декоративность на годы.

