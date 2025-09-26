Видео
Видео

Обрезка жасмина осенью — советы для пышного цветения

Обрезка жасмина осенью — советы для пышного цветения

ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:22
Как обрезать жасмин осенью - советы садоводам для обильного цветения
Жасмин растет в саду. Фото: Pixabay

Жасмин, или чубушник, нуждается в правильной обрезке для хорошего роста и обильного цветения. Осенью важно удалять старые и больные ветви в благоприятную погоду.

Новини.LIVE делится советами садоводам, как правильно провести обрезку жасмина осенью.

Почему жасмину нужна обрезка осенью

Жасмин (чубушник) неприхотлив в уходе, но без обрезки быстро теряет декоративность. Удаление старых и поврежденных побегов стимулирует куст к росту и формирует красивую крону.

Какие виды обрезки бывают

  • Санитарная — удаление больных и сухих веток.
  • Формирующая — коррекция кроны для красивой формы.
  • Послецветная — обрезка отцветших побегов.
  • Осенняя — обновление куста за счет удаления старых и лишних веток.

Как правильно обрезать жасмин осенью

  • Удаляйте ветки старше 5 лет.
  • Обрезайте больные и поврежденные побеги.
  • Используйте острый секатор, чтобы избежать травмирования куста.
  • Проводите процедуру только при температуре выше +10 °С, чтобы кора оставалась эластичной и раны успели затянуться до холодов.

Осенняя обрезка жасмина омолаживает куст, защищает его от болезней и обеспечивает обильное и долгое цветение в следующем сезоне, а вовремя проведенная процедура делает растение более выносливым и помогает сохранить его декоративность на годы.

растения цветы советы сад обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
