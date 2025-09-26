Відео
Обрізання жасмину восені — поради для пишного цвітіння

Обрізання жасмину восени — поради для пишного цвітіння

Дата публікації: 26 вересня 2025 12:22
Як обрізати жасмин восени - поради садівникам для рясного цвітіння
Жасмин росте у саду. Фото: Pixabay

Жасмин, або чубушник, потребує правильної обрізки для гарного росту й рясного цвітіння. Восени важливо видаляти старі та хворі гілки у сприятливу погоду.

Новини.LIVE ділиться порадами садівникам, як правильно провести обрізку жасмину восени.

Читайте також:

Чому жасмину потрібна обрізка восени

Жасмин (чубушник) невибагливий у догляді, але без обрізки швидко втрачає декоративність. Видалення старих та пошкоджених пагонів стимулює кущ до росту й формує гарну крону.

Які види обрізки бувають

  • Санітарна — видалення хворих і сухих гілок.
  • Формуюча — корекція крони для красивої форми.
  • Післяцвітна — обрізання пагонів, що відцвіли.
  • Осіння — оновлення куща за рахунок видалення старих і зайвих гілок.

Як правильно обрізати жасмин восени

  • Видаляйте гілки старші за 5 років.
  • Обрізайте хворі та пошкоджені пагони.
  • Використовуйте гострий секатор, щоб уникнути травмування куща.
  • Проводьте процедуру тільки за температури вище +10 °С, щоб кора залишалася еластичною й рани встигли затягнутися до холодів.

Осіння обрізка жасмину омолоджує кущ, захищає його від хвороб і забезпечує рясне та довге цвітіння наступного сезону, а вчасно проведена процедура робить рослину більш витривалою та допомагає зберегти її декоративність на роки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
