Головна Дім та город Вереснева обрізка жоржин — як отримати пишні квіти навесні

Вереснева обрізка жоржин — як отримати пишні квіти навесні

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:57
Як правильно обрізати жоржини у вересні - схема, поради та підготовка до зими
Красиві пишні жоржини в саду. Фото: Pinterest

Вересень — ідеальний час для обрізки жоржин. Якщо зробити все правильно, навесні кущі порадують пишними суцвіттями та здоровим виглядом. Саме зараз важливий правильний догляд за жоржинами восени, адже він напряму впливає на їхнє цвітіння наступного року.

Новини.LIVE ділиться схемою обрізки жоржин і порадами садівників для ідеального результату.

Читайте також:

Чому треба обрізати жоржини саме у вересні

У цей період рослина завершила основне цвітіння, накопичила поживні речовини та готова до формування куща. Обрізка у вересні:

  • зміцнює структуру куща,
  • зберігає бульби здоровими взимку,
  • полегшує весняний догляд.

Схема обрізки жоржин

  • Видаліть відцвілі суцвіття — зрізайте їх під вузлом.
  • Скоротіть стебла на третину або половину, залишивши лише міцні пагони.
  • Приберіть старе листя та слабкі гілки, щоб знизити ризик хвороб.
  • Сформуйте каркас куща — рівномірна форма дасть гарне цвітіння навесні.

Додаткові поради по догляду за жоржинами восени

  • Після обрізки підживіть жоржини компостом чи органікою.
  • У холодному кліматі прикрийте бульби мульчею чи сухим листям.
  • Навесні пересадіть у родючий ґрунт із відстанню між кущами.

Правильна обрізка жоржин у вересні — це секрет розкішних квітів навесні. Дотримання простої схеми дозволяє зберегти бульби, зміцнити кущі й отримати яскраве, довге цвітіння наступного сезону.

Ми вже писали про те, що робити з хризантемами восени.

Раніше повідомлялося про те, як змусити цвісти різдвяник.

Також ми пояснювали те, чому герань не цвіте.

Автор:
Леонід Волков
