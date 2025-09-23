Как правильно обрезать георгины в сентябре - схема, советы и подготовка к зиме

Сентябрьская обрезка георгин — как получить пышные цветы весной
Сентябрь — идеальное время для обрезки георгин. Если сделать все правильно, весной кусты порадуют пышными соцветиями и здоровым видом. Именно сейчас важен правильный уход за георгинами осенью, ведь он напрямую влияет на их цветение в следующем году.
Новини.LIVE делится схемой обрезки георгин и советами садоводов для идеального результата.
Почему надо обрезать георгины именно в сентябре
В этот период растение завершило основное цветение, накопило питательные вещества и готово к формированию куста. Обрезка в сентябре:
- укрепляет структуру куста,
- сохраняет клубни здоровыми зимой,
- облегчает весенний уход.
Схема обрезки георгин
- Удалите отцветшие соцветия — срезайте их под узлом.
- Укоротите стебли на треть или половину, оставив лишь крепкие побеги.
- Уберите старые листья и слабые ветви, чтобы снизить риск болезней.
- Сформируйте каркас куста — равномерная форма даст хорошее цветение весной.
Дополнительные советы по уходу за георгинами осенью
- После обрезки подкормите георгины компостом или органикой.
- В холодном климате прикройте клубни мульчей или сухими листьями.
- Весной пересадите в плодородную почву с расстоянием между кустами.
Правильная обрезка георгин в сентябре — это секрет роскошных цветов весной. Соблюдение простой схемы позволяет сохранить клубни, укрепить кусты и получить яркое, долгое цветение в следующем сезоне.
Мы уже писали о том, что делать с хризантемами осенью.
Ранее сообщалось о том, как заставить цвести рождественник.
Также мы объясняли то, почему герань не цветет.
Читайте Новини.LIVE!