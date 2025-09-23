Как правильно обрезать георгины в сентябре - схема, советы и подготовка к зиме

Красивые пышные георгины в саду. Фото: Pinterest

Сентябрь — идеальное время для обрезки георгин. Если сделать все правильно, весной кусты порадуют пышными соцветиями и здоровым видом. Именно сейчас важен правильный уход за георгинами осенью, ведь он напрямую влияет на их цветение в следующем году.

Новини.LIVE делится схемой обрезки георгин и советами садоводов для идеального результата.

Почему надо обрезать георгины именно в сентябре

В этот период растение завершило основное цветение, накопило питательные вещества и готово к формированию куста. Обрезка в сентябре:

укрепляет структуру куста,

сохраняет клубни здоровыми зимой,

облегчает весенний уход.

Схема обрезки георгин

Удалите отцветшие соцветия — срезайте их под узлом.

Укоротите стебли на треть или половину, оставив лишь крепкие побеги.

Уберите старые листья и слабые ветви, чтобы снизить риск болезней.

Сформируйте каркас куста — равномерная форма даст хорошее цветение весной.

Дополнительные советы по уходу за георгинами осенью

После обрезки подкормите георгины компостом или органикой.

В холодном климате прикройте клубни мульчей или сухими листьями.

Весной пересадите в плодородную почву с расстоянием между кустами.

Правильная обрезка георгин в сентябре — это секрет роскошных цветов весной. Соблюдение простой схемы позволяет сохранить клубни, укрепить кусты и получить яркое, долгое цветение в следующем сезоне.

