Для чого садити чорнобривці восени - користь для врожаю та захист від шкідників

Навіщо садити чорнобривці під зиму — секрети городників
Чорнобривці не лише прикрашають сад, а й захищають рослини від шкідників, покращують ґрунт і відлякують гризунів. Осінній посів допоможе отримати користь уже навесні.
Новини.LIVE розповідає, чому варто висівати чорнобривці під зиму та як правильно підготувати ділянку.
Чому садити восени
Насіння, яке зимує у ґрунті, проходить природне загартовування. Навесні воно проростає швидше й формує міцні рослини. Це гарантує раннє й тривале цвітіння.
Користь чорнобривців
- Виділяють речовини, що знищують нематод та ґрунтових шкідників.
- Різкий запах відлякує попелицю, цибулеву муху, колорадського жука, капустянку й гризунів.
- Корені розпушують землю та збагачують її органікою.
- Перегниваючи, стебла і листя стають натуральним добривом.
Як сіяти під зиму
Найкращий час — після збору врожаю, за кілька тижнів до морозів. Грядку очищають, перекопують, формують борозенки завглибшки 2-3 см. Насіння присипають сухою землею чи торфом і мульчують тонким шаром перегною.
Осіннє висівання чорнобривців захищає город, підвищує родючість ґрунту й гарантує ранню появу яскравих квітів. Крім практичної користі, вони прикрасять клумби та подвір’я вже з перших теплих днів весни.
