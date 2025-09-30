Відео
Головна Дім та город Навіщо садити чорнобривці під зиму — секрети городників

Навіщо садити чорнобривці під зиму — секрети городників

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:43
Для чого садити чорнобривці восени - користь для врожаю та захист від шкідників
Чорнобривці ростуть у саду. Фото: Freepik

Чорнобривці не лише прикрашають сад, а й захищають рослини від шкідників, покращують ґрунт і відлякують гризунів. Осінній посів допоможе отримати користь уже навесні.

Новини.LIVE розповідає, чому варто висівати чорнобривці під зиму та як правильно підготувати ділянку.

Чому садити восени

Насіння, яке зимує у ґрунті, проходить природне загартовування. Навесні воно проростає швидше й формує міцні рослини. Це гарантує раннє й тривале цвітіння.

Користь чорнобривців

  • Виділяють речовини, що знищують нематод та ґрунтових шкідників.
  • Різкий запах відлякує попелицю, цибулеву муху, колорадського жука, капустянку й гризунів.
  • Корені розпушують землю та збагачують її органікою.
  • Перегниваючи, стебла і листя стають натуральним добривом.

Як сіяти під зиму

Найкращий час — після збору врожаю, за кілька тижнів до морозів. Грядку очищають, перекопують, формують борозенки завглибшки 2-3 см. Насіння присипають сухою землею чи торфом і мульчують тонким шаром перегною.

Осіннє висівання чорнобривців захищає город, підвищує родючість ґрунту й гарантує ранню появу яскравих квітів. Крім практичної користі, вони прикрасять клумби та подвір’я вже з перших теплих днів весни.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
