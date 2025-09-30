Как правильно хранить хризантемы зимой - советы для выкопанных кустов и горшков

Где хранить выкопанные хризантемы, чтобы они не погибли зимой
Хризантемы украшают сады осенью, но не все сорта выдерживают морозы. Чтобы цветы не погибли, их нужно правильно подготовить к зимовке и найти подходящее место для хранения.
Новини.LIVE рассказывает, как хранить выкопанные хризантемы зимой, чтобы весной они снова расцвели.
Какие сорта выкапывать
Садовые хризантемы часто переносят легкие морозы, достаточно прикрыть их листьями или компостом. Теплолюбивые и декоративные сорта стоит выкопать и пересадить в горшки, ящики или ведра.
Подготовка к хранению
Дождитесь завершения цветения, затем обрежьте стебли на высоте 15 см от почвы. Пересаженные кусты накройте бумагой или тканью, чтобы не появились преждевременные побеги.
Оптимальные условия зимовки
Горшки поставьте в подвал или погреб с температурой +1...+3 °С и влажностью около 70%. В теплой квартире хризантема быстро пойдет в рост, и придется постоянно прищипывать молодые побеги.
Когда выносить на свет
Держите кусты в темноте до февраля. Затем перенесите их на подоконник или в теплицу, чтобы растение возобновило рост и подготовилось к высадке в открытый грунт.
Зимовка в подвале или погребе обеспечит хризантемам покой и сохранит их для пышного цветения в следующем сезоне. Весной подготовленные кусты легко приживаются в открытом грунте и быстро возобновляют рост.
