Где хранить выкопанные хризантемы, чтобы они не погибли зимой

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:22
Как правильно хранить хризантемы зимой - советы для выкопанных кустов и горшков
Женщина ухаживает за хризантемами. Фото: Pinterest

Хризантемы украшают сады осенью, но не все сорта выдерживают морозы. Чтобы цветы не погибли, их нужно правильно подготовить к зимовке и найти подходящее место для хранения.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить выкопанные хризантемы зимой, чтобы весной они снова расцвели.

Читайте также:

Какие сорта выкапывать

Садовые хризантемы часто переносят легкие морозы, достаточно прикрыть их листьями или компостом. Теплолюбивые и декоративные сорта стоит выкопать и пересадить в горшки, ящики или ведра.

Подготовка к хранению

Дождитесь завершения цветения, затем обрежьте стебли на высоте 15 см от почвы. Пересаженные кусты накройте бумагой или тканью, чтобы не появились преждевременные побеги.

Оптимальные условия зимовки

Горшки поставьте в подвал или погреб с температурой +1...+3 °С и влажностью около 70%. В теплой квартире хризантема быстро пойдет в рост, и придется постоянно прищипывать молодые побеги.

Когда выносить на свет

Держите кусты в темноте до февраля. Затем перенесите их на подоконник или в теплицу, чтобы растение возобновило рост и подготовилось к высадке в открытый грунт.

Зимовка в подвале или погребе обеспечит хризантемам покой и сохранит их для пышного цветения в следующем сезоне. Весной подготовленные кусты легко приживаются в открытом грунте и быстро возобновляют рост.

растения цветы советы хризантемы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
