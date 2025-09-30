Як правильно зберігати хризантеми взимку - поради для викопаних кущів і горщиків

Жінка доглядає хризантеми. Фото: Pinterest

Хризантеми прикрашають сади восени, але не всі сорти витримують морози. Щоб квіти не загинули, їх потрібно правильно підготувати до зимівлі та знайти відповідне місце для зберігання.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати викопані хризантеми взимку, щоб навесні вони знову розквітли.

Реклама

Читайте також:

Які сорти викопувати

Садові хризантеми часто переносять легкі морози, достатньо прикрити їх листям чи компостом. Теплолюбні та декоративні сорти варто викопати й пересадити у горщики, ящики чи відра.

Підготовка до зберігання

Дочекайтеся завершення цвітіння, потім обріжте стебла на висоті 15 см від ґрунту. Пересаджені кущі накрийте папером або тканиною, щоб не з’явилися передчасні пагони.

Оптимальні умови зимівлі

Горщики поставте у підвал або льох із температурою +1…+3 °C та вологістю близько 70%. У теплій квартирі хризантема швидко піде в ріст, і доведеться постійно прищипувати молоді пагони.

Коли виносити на світло

Тримайте кущі в темряві до лютого. Потім перенесіть їх на підвіконня або у теплицю, щоб рослина відновила ріст і підготувалася до висадки у відкритий ґрунт.

Зимівля в підвалі чи льосі забезпечить хризантемам спокій і збереже їх для пишного цвітіння наступного сезону. Навесні підготовлені кущі легко приживаються у відкритому ґрунті й швидко відновлюють ріст.

Ми вже писали про те, як садити гіацинти восени.

Раніше пояснювали те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Детальніше розповідали про те, чому герань не цвіте.