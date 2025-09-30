Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку

Де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:22
Як правильно зберігати хризантеми взимку - поради для викопаних кущів і горщиків
Жінка доглядає хризантеми. Фото: Pinterest

Хризантеми прикрашають сади восени, але не всі сорти витримують морози. Щоб квіти не загинули, їх потрібно правильно підготувати до зимівлі та знайти відповідне місце для зберігання.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати викопані хризантеми взимку, щоб навесні вони знову розквітли.

Реклама
Читайте також:

Які сорти викопувати

Садові хризантеми часто переносять легкі морози, достатньо прикрити їх листям чи компостом. Теплолюбні та декоративні сорти варто викопати й пересадити у горщики, ящики чи відра.

Підготовка до зберігання

Дочекайтеся завершення цвітіння, потім обріжте стебла на висоті 15 см від ґрунту. Пересаджені кущі накрийте папером або тканиною, щоб не з’явилися передчасні пагони.

Оптимальні умови зимівлі

Горщики поставте у підвал або льох із температурою +1…+3 °C та вологістю близько 70%. У теплій квартирі хризантема швидко піде в ріст, і доведеться постійно прищипувати молоді пагони.

Коли виносити на світло

Тримайте кущі в темряві до лютого. Потім перенесіть їх на підвіконня або у теплицю, щоб рослина відновила ріст і підготувалася до висадки у відкритий ґрунт.

Зимівля в підвалі чи льосі забезпечить хризантемам спокій і збереже їх для пишного цвітіння наступного сезону. Навесні підготовлені кущі легко приживаються у відкритому ґрунті й швидко відновлюють ріст.

Ми вже писали про те, як садити гіацинти восени.

Раніше пояснювали те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Детальніше розповідали про те, чому герань не цвіте.

рослини квіти поради хризантеми сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації