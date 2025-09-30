Відео
Головна Дім та город Як змусити грошове дерево зацвісти — прості правила догляду

Як змусити грошове дерево зацвісти — прості правила догляду

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:49
Що зробити, щоб грошове дерево зацвіло вдома - поради з догляду
Людина доглядає за грошовим деревом. Фото: Epic Gardening

Грошове дерево здатне зацвісти лише через кілька років правильного догляду. Щоб побачити бутони, потрібно створити рослині світлі умови, оптимальний полив і підживлення.

Новини.LIVE ділиться порадами, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

Читайте також:

Коли грошове дерево може зацвісти

Товстянка формує бутони у віці від 5 до 7 років. Для цього рослині потрібні оптимальні умови, адже слабке чи витягнуте дерево шансів на цвітіння практично не має.

Основні правила догляду

  • Горщик. Обирайте широкий і невисокий із дренажем.
  • Полив. Влітку зволожуйте ґрунт двічі на тиждень, узимку — раз на два тижні. Листя можна обприскувати щодня.
  • Світло. Найкраще місце — добре освітлений підвіконник.
  • Пересадка. Раз на 2 роки методом перевалки у більший горщик.
  • Добриво. Використовуйте суміші для кактусів і сукулентів.

Типові помилки догляду

  • Перелив і застій води у горщику швидко призводять до гнилі.
  • Маленький або занадто високий горщик стримує розвиток.
  • Недостатнє освітлення робить листя тьмяним і знижує шанси на бутони.
  • Тепла зимівля заважає закладці квіток.

Як отримати квітки

Важливо підтримувати баланс: достатньо світла, помірний полив і прохолодні умови взимку. Тоді грошове дерево стане не лише зеленим символом достатку, а й порадує рідкісним цвітінням.

Ми вже розповідали про те, де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку.

Раніше пояснювали те, навіщо садити чорнобривці під зиму

Цікаво буде також дізнатися про те, чому фіалки не цвітуть.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
