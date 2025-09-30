Що зробити, щоб грошове дерево зацвіло вдома - поради з догляду

Людина доглядає за грошовим деревом. Фото: Epic Gardening

Грошове дерево здатне зацвісти лише через кілька років правильного догляду. Щоб побачити бутони, потрібно створити рослині світлі умови, оптимальний полив і підживлення.

Новини.LIVE ділиться порадами, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

Коли грошове дерево може зацвісти

Товстянка формує бутони у віці від 5 до 7 років. Для цього рослині потрібні оптимальні умови, адже слабке чи витягнуте дерево шансів на цвітіння практично не має.

Основні правила догляду

Горщик. Обирайте широкий і невисокий із дренажем.

Обирайте широкий і невисокий із дренажем. Полив. Влітку зволожуйте ґрунт двічі на тиждень, узимку — раз на два тижні. Листя можна обприскувати щодня.

Влітку зволожуйте ґрунт двічі на тиждень, узимку — раз на два тижні. Листя можна обприскувати щодня. Світло. Найкраще місце — добре освітлений підвіконник.

Найкраще місце — добре освітлений підвіконник. Пересадка. Раз на 2 роки методом перевалки у більший горщик.

Раз на 2 роки методом перевалки у більший горщик. Добриво. Використовуйте суміші для кактусів і сукулентів.

Типові помилки догляду

Перелив і застій води у горщику швидко призводять до гнилі.

Маленький або занадто високий горщик стримує розвиток.

Недостатнє освітлення робить листя тьмяним і знижує шанси на бутони.

Тепла зимівля заважає закладці квіток.

Як отримати квітки

Важливо підтримувати баланс: достатньо світла, помірний полив і прохолодні умови взимку. Тоді грошове дерево стане не лише зеленим символом достатку, а й порадує рідкісним цвітінням.

