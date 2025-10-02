Как правильно поливать деревья осенью, чтобы весной получить обильный урожай

Человек поливает дерево. Фото: House Digest

Осенний полив плодовых деревьев помогает сохранить влагу в почве и подготовить сад к морозам. Если сделать его правильно, весной деревья дадут значительно больше плодов.

Новини.LIVE рассказывает, когда проводить полив и сколько воды нужно деревьям разного возраста.

Зачем нужен осенний полив

В течение лета почва истощается, а корневая система деревьев теряет запасы воды. Без дополнительного полива растения входят в зиму ослабленными, что приводит к вымерзанию корней и снижению урожайности.

Когда и как поливать

Оптимальное время — конец сентября — октябрь, когда среднесуточная температура опускается до +5...+10 °С. Важно успеть до наступления морозов и частичного опадения листьев. Поливать нужно медленно, небольшими порциями, чтобы вода пропитала землю на глубину 60-70 см.

Сколько воды нужно

Молодые саженцы — 40-50 л.

Взрослые деревья — 100-150 л.

Крупные плодовые культуры — более 150 л.

После процедуры почву желательно замульчировать перегноем или торфом, чтобы сохранить влагу и дополнительно подкормить деревья.

Типичные ошибки

Часто садоводы поливают слишком поздно, когда почва уже мерзлая, или дают мало воды, увлажняя только верхний слой. Не следует игнорировать старые деревья, ведь именно они больше всего нуждаются в поддержке.

