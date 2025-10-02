Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Полив деревьев осенью — простые правила для богатого урожая

Полив деревьев осенью — простые правила для богатого урожая

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 05:16
Как правильно поливать деревья осенью, чтобы весной получить обильный урожай
Человек поливает дерево. Фото: House Digest

Осенний полив плодовых деревьев помогает сохранить влагу в почве и подготовить сад к морозам. Если сделать его правильно, весной деревья дадут значительно больше плодов.

Новини.LIVE рассказывает, когда проводить полив и сколько воды нужно деревьям разного возраста.

Реклама
Читайте также:

Зачем нужен осенний полив

В течение лета почва истощается, а корневая система деревьев теряет запасы воды. Без дополнительного полива растения входят в зиму ослабленными, что приводит к вымерзанию корней и снижению урожайности.

Когда и как поливать

Оптимальное время — конец сентября — октябрь, когда среднесуточная температура опускается до +5...+10 °С. Важно успеть до наступления морозов и частичного опадения листьев. Поливать нужно медленно, небольшими порциями, чтобы вода пропитала землю на глубину 60-70 см.

Сколько воды нужно

  • Молодые саженцы — 40-50 л.
  • Взрослые деревья — 100-150 л.
  • Крупные плодовые культуры — более 150 л.

После процедуры почву желательно замульчировать перегноем или торфом, чтобы сохранить влагу и дополнительно подкормить деревья.

Типичные ошибки

Часто садоводы поливают слишком поздно, когда почва уже мерзлая, или дают мало воды, увлажняя только верхний слой. Не следует игнорировать старые деревья, ведь именно они больше всего нуждаются в поддержке.

Мы уже писали о том, как очистить деревья от мха и лишайников.

Ранее объясняли то, когда сажать фруктовые деревья.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить оливковое дерево дома или в саду.

деревья советы огород сад полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации