Когда сажать розы в октябре 2025 — лунный календарь и советы

Посадка кустов роз осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Октябрь — один из лучших месяцев для посадки роз. Ведь прохладные осенние дни и влага создают благоприятные условия для укоренения кустов. Но погодные условия это еще не все, многие садоводы также ориентируются на лунный календарь, который помогает определить удачные для посадки цветов даты.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно посадить розы в октябре, чтобы уже в следующем сезоне наслаждаться пышным цветением кустов.

Реклама

Читайте также:

Когда сажать розы в октябре 2025 — погодные условия

В 2025 году погода обещает быть типичной для середины осени: умеренно теплой в начале месяца и постепенно прохладной ближе к ноябрю. Лучшее время для посадки роз — до середины октября, когда дневная температура держится от +8 до +14°C, а ночью не опускается ниже +3°C. Это обеспечит кустам крепкое укоренение и хороший старт весной.

После посадки полив нужен лишь при длительной засухе. Избыточная влага опасна — корни могут загнивать. Если земля липнет к лопате или трудно раскапывается, это сигнал, что время посадки прошло.

Короткий день и мягкое солнце — плюсы для адаптации саженца, поскольку испарение влаги уменьшается, а корни развиваются активнее. Также важно, чтобы после посадки оставалось не менее 2-3 недели до устойчивых холодов.

Важно: если ночью уже фиксируются заморозки или земля промерзает, высадку лучше отложить до весны.

Посадка куста розы осенью. Фото: epicgardening.com

Лунный календарь на октябрь 2025 — благоприятные дни для посадки роз

Для посадки роз в открытый грунт в октябре 2025 года самые благоприятные дни: 6, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Именно эти дни обеспечат быстрое укоренение, активное формирование новых корешков и гармоничное развитие куста к зиме. Если выбрать одну из этих дат, вы получите не просто здоровое растение, а настоящее украшение сада — розу, которая уже весной расцветет обильно и роскошно.

Как правильно высаживать саженцы розы осенью

Придерживайтесь этих простых советов посадки роз:

Размещайте розы на солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Почва должна быть легкой, рыхлой, с хорошим дренажем. На тяжелых глинистых участках добавьте песок или перегной, перекопайте на глубину 25-30 см. Перед посадкой осмотрите корневище: удалите поврежденные, сухие, загнившие части. Выкопайте яму примерно 50×50 см или больше, в зависимости от размера корневого кома. На дно ямы внесите органику — хорошо перепревший компост или перегной (примерно пол ведра), смешайте с местной землей. Обеспечьте, чтобы дренаж или мелкий щебень находился на дне ямы, если почва тяжелая. Аккуратно извлеките растение из горшка: слегка постучите по его стенкам, чтобы земля не повредила корни. Поставьте саженец на насыпь в центре ямы, расправив корни. Корневая шейка должна быть на уровне или чуть выше поверхности земли (особенно на тяжелых почвах) — это снизит риск загнивания. Засыпайте почву постепенно, утрамбовывая каждый слой, чтобы избежать воздушных карманов. Приподнимите землю к стволу, чтобы не образовывались лунки вокруг корневой шейки. Сразу после посадки удалите все бутоны — они будут вымерзать и лишь уменьшат энергию растения.

Посадка куста розы осенью. Фото: theenglishgarden.co.uk

Как ухаживать за розами осенью после высадки

После осенней посадки розам нужен особый уход, чтобы они хорошо укоренились и успешно пережили зиму. Прежде всего, если осень сухая, важно регулярно увлажнять почву, особенно в первые две недели после высадки — земля должна быть влажной, но не заболоченной. После полива обязательно разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Не забудьте о мульчировании — слой торфа, компоста или сухих листьев толщиной 5-7 см поможет удержать влагу и защитит корни от резких перепадов температуры. После первого морозного периода посмотрите, не подмерзли ли побеги, и при необходимости проведите санитарную обрезку весной. Перед наступлением устойчивых холодов кусты желательно окучить землей на высоту 20-25 см, а сверху укрыть лапником или агроволокном.

Такие простые действия создадут для роз комфортные условия, позволят им укрепиться к весне и заложить основу для пышного цветения в следующем сезоне.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Какие декоративные растения можно посадить осенью, чтобы сад превратился в настоящий райский уголок.

Как правильно ухаживать за ирисами, чтобы подготовить к зиме.

Как обрезать жасмин осенью, чтобы куст был пышным и цветущим.

Как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Почему бархатцы стоит сеять под зиму.