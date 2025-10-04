Какие декоративные растения посадить в октябре 2025 — красивые и некапризные

Женщина сажает растения в саду. Фото: shutterstock.com

Октябрь — это не только время сбора урожая и подготовки участка к зиме, но и прекрасная возможность сделать сад нарядным на будущий сезон. Именно осенью можно высадить декоративные растения, которые поражают красотой, не требуют сложного ухода и с легкостью переносят морозы. Некоторые из этих растений сами борются с сорняками, другие привлекают полезных насекомых, а есть и такие, которые прекрасно чувствуют себя даже в тени.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно растения стоит посадить осенью, чтобы сад превратился в настоящий райский уголок.

Очиток видный — яркий магнит для насекомых

Очиток видный — одна из самых неприхотливых культур для сада. Растение прекрасно растет на солнечных и сухих участках, не боится морозов и цветет пышными розовыми соцветиями в конце лета и осенью. Яркие цветы привлекают пчел и бабочек. Важно: при высадке важно следить, чтобы корневая шейка оставалась над поверхностью.

Очиток видный возле дома. Фото: Pinterest

Молодило — "живой ковер" без забот

Молодило, известное как "каменная роза", поражает своей выносливостью. Достаточно однажды посадить это растение, и уже через несколько лет оно образует плотный зеленый ковер, не дающий шансов сорнякам. Молодило быстро разрастается благодаря многочисленным розеткам, которые появляются каждый год. Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь красивый сад без лишнего ухода.

Молодило на участке. Фото: Pinterest

Бузульник — красота для затененных участков

Если в вашем саду есть теневые зоны с влажной почвой, именно бузульник станет лучшим выбором. Большие темно-зеленые листья и высокие желтые цветоносы создают эффектный объем в ландшафте. Это растение добавляет выразительности и яркости даже тем местам, где другие культуры не приживаются.

Красивый куст бузульника. Фото: Pinterest

Горлянка ползучая — неприхотливая и универсальная

Горлянка ползучая полностью оправдывает свое название — она быстро разрастается и легко приспосабливается к различным условиям. Растение формирует плотные ковры и выпускает яркие бутоны, украшая участок с весны до осени. Единственное, за чем стоит следить — чтобы горлянка не захватывала лишние территории, ведь она имеет склонность активно расползаться.

Горлянка ползучая. Фото: istockphoto.com

