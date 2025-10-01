Как правильно сажать и ухаживать за самшитом - советы для садоводов

Куст самшита в саду. Фото: Freepik

Самшит — вечнозеленый кустарник, который украшает сады и клумбы в течение всего года. Растение неприхотливое, но правильная посадка, подкормка и уход помогут сделать его густым и декоративным.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить красивый самшит и обеспечить ему здоровый рост.

Посадка самшита в саду

Сажать самшит можно с весны до осени. Для этого подготовьте яму, которая должна быть как минимум вдвое шире и глубже корневой системы. Оптимальное соотношение — 3:1. Выкопанный грунт смешайте с песком и органическим удобрением: компостом или перегноем. Если земля неплодородная, такой состав особенно важен. После высадки обильно полейте саженец и замульчируйте поверхность корой для сохранения влаги.

Подкормка и уход за самшитом

Первую подкормку органикой делайте сразу после высадки.

В течение сезона подкармливайте 2-3 раза комплексными удобрениями с микроэлементами.

Поливайте регулярно, особенно в жару.

Вокруг куста поддерживайте слой мульчи, чтобы сохранить влагу.

Полезные советы по выращиванию самшита

Самшит растет и на солнце, и в полутени, но не любит заболоченных почв.

Формирующую обрезку проводите несколько раз в год, чтобы придать кусту нужную форму.

Перед зимой стоит замульчировать приствольную зону и в случае сильных морозов прикрыть куст от ветра.

Соблюдая эти правила, вы сможете вырастить красивый самшит, который будет декоративным, здоровым и будет украшать ваш сад много лет.

