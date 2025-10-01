Как правильно сажать и ухаживать за самшитом - советы для садоводов

Посадка и уход за самшитом — что нужно знать садоводу
Самшит — вечнозеленый кустарник, который украшает сады и клумбы в течение всего года. Растение неприхотливое, но правильная посадка, подкормка и уход помогут сделать его густым и декоративным.
Посадка самшита в саду
Сажать самшит можно с весны до осени. Для этого подготовьте яму, которая должна быть как минимум вдвое шире и глубже корневой системы. Оптимальное соотношение — 3:1. Выкопанный грунт смешайте с песком и органическим удобрением: компостом или перегноем. Если земля неплодородная, такой состав особенно важен. После высадки обильно полейте саженец и замульчируйте поверхность корой для сохранения влаги.
Подкормка и уход за самшитом
- Первую подкормку органикой делайте сразу после высадки.
- В течение сезона подкармливайте 2-3 раза комплексными удобрениями с микроэлементами.
- Поливайте регулярно, особенно в жару.
- Вокруг куста поддерживайте слой мульчи, чтобы сохранить влагу.
Полезные советы по выращиванию самшита
- Самшит растет и на солнце, и в полутени, но не любит заболоченных почв.
- Формирующую обрезку проводите несколько раз в год, чтобы придать кусту нужную форму.
- Перед зимой стоит замульчировать приствольную зону и в случае сильных морозов прикрыть куст от ветра.
Соблюдая эти правила, вы сможете вырастить красивый самшит, который будет декоративным, здоровым и будет украшать ваш сад много лет.
