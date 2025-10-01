Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадка та догляд за самшитом — що потрібно знати садівнику

Посадка та догляд за самшитом — що потрібно знати садівнику

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:41
Як правильно садити та доглядати за самшитом - поради для садівників
Кущ самшиту в саду. Фото: Freepik

Самшит — вічнозелений кущ, який прикрашає сади й клумби протягом усього року. Рослина невибаглива, але правильна посадка, підживлення й догляд допоможуть зробити її густою та декоративною.

Новини.LIVE розповідає, як виростити гарний самшит і забезпечити йому здоровий ріст.

Реклама
Читайте також:

Посадка самшиту в саду

Садити самшит можна з весни до осені. Для цього підготуйте яму, яка має бути щонайменше вдвічі ширшою та глибшою за кореневу систему. Оптимальне співвідношення — 3:1. Викопаний ґрунт змішайте з піском і органічним добривом: компостом чи перегноєм. Якщо земля неродюча, такий склад особливо важливий. Після висадки рясно полийте саджанець і замульчуйте поверхню корою для збереження вологи.

Підживлення й догляд за самшитом

  • Перше підживлення органікою робіть одразу після висадки.
  • Впродовж сезону підживлюйте 2-3 рази комплексними добривами з мікроелементами.
  • Поливайте регулярно, особливо у спеку.
  • Навколо куща підтримуйте шар мульчі, щоб зберегти вологу.

Корисні поради з вирощування самшиту

  • Самшит росте і на сонці, і в напівтіні, але не любить заболочених ґрунтів.
  • Формувальну обрізку проводьте кілька разів на рік, щоб надати кущу потрібної форми.
  • Перед зимою варто замульчувати пристовбурну зону й у разі сильних морозів прикрити кущ від вітру.

Дотримуючись цих правил, ви зможете виростити гарний самшит, який буде декоративним, здоровим і прикрашатиме ваш сад багато років.

Ми вже розповідали про те, як садити гіацинти восени.

Також раніше пояснювали те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Детальніше ми розповідали про те, коли найкраще садити нарциси.

рослини поради сад будинок кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації