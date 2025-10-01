Як правильно садити та доглядати за самшитом - поради для садівників

Кущ самшиту в саду. Фото: Freepik

Самшит — вічнозелений кущ, який прикрашає сади й клумби протягом усього року. Рослина невибаглива, але правильна посадка, підживлення й догляд допоможуть зробити її густою та декоративною.

Посадка самшиту в саду

Садити самшит можна з весни до осені. Для цього підготуйте яму, яка має бути щонайменше вдвічі ширшою та глибшою за кореневу систему. Оптимальне співвідношення — 3:1. Викопаний ґрунт змішайте з піском і органічним добривом: компостом чи перегноєм. Якщо земля неродюча, такий склад особливо важливий. Після висадки рясно полийте саджанець і замульчуйте поверхню корою для збереження вологи.

Підживлення й догляд за самшитом

Перше підживлення органікою робіть одразу після висадки.

Впродовж сезону підживлюйте 2-3 рази комплексними добривами з мікроелементами.

Поливайте регулярно, особливо у спеку.

Навколо куща підтримуйте шар мульчі, щоб зберегти вологу.

Корисні поради з вирощування самшиту

Самшит росте і на сонці, і в напівтіні, але не любить заболочених ґрунтів.

Формувальну обрізку проводьте кілька разів на рік, щоб надати кущу потрібної форми.

Перед зимою варто замульчувати пристовбурну зону й у разі сильних морозів прикрити кущ від вітру.

Дотримуючись цих правил, ви зможете виростити гарний самшит, який буде декоративним, здоровим і прикрашатиме ваш сад багато років.

