Растения-паразиты — шесть культур, которые уничтожают ваш сад

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:10
Растения-паразиты в саду - шесть культур, которые быстро разрастаются и вредят участку
Помпасова трава в саду. Фото: Fast Growing Trees

Некоторые декоративные травы выглядят эффектно, но быстро разрастаются и вытесняют другие культуры. Садоводам стоит знать, каких растений лучше избегать.

Новини.LIVE собрали перечень самых агрессивных садовых растений и советы, чем их можно заменить.

Реклама
Читайте также:

Растения, создающие трудности

  • Фонтанная трава. Легко высевается сама, быстро вытесняет другие растения.
  • Мискант китайский. Размножается семенами и корневищами, занимает большие площади.
  • Арундо тростниковый. Образует непролазные заросли, корневища трудно уничтожить.
  • Пампасовая трава. Достигает 4 м в высоту, листья с острыми краями, заросли сложно выкорчевать.
  • Бамбук садовый. Корневища распространяются во все стороны, нуждается в барьерах для контроля.
  • Фалярис тростниковый. Становится агрессивным сорняком, быстро восстанавливается даже после выкорчевывания.

Чем заменить агрессивные культуры

  • Молиния. Формирует опрятные кустики, растет равномерно.
  • Овсяница. Компактная, неприхотливая, с голубыми листьями.
  • Просо декоративное. Имеет различные цветные сорта, не вредит соседям.
  • Ковыль. Создает воздушный эффект в саду, без агрессивного роста.

Декоративные травы украшают сад, но важно выбирать те, которые не превращают участок в чащу. Отдавайте предпочтение менее агрессивным видам, и ваш сад будет гармоничным и ухоженным.

Мы уже рассказывали о том, как заставить цвести рождественник.

Ранее объясняли то, что нельзя сажать возле роз.

Интересно будет также узнать о том, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.

