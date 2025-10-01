Растения-паразиты в саду - шесть культур, которые быстро разрастаются и вредят участку

Растения-паразиты — шесть культур, которые уничтожают ваш сад
Дата публикации 1 октября 2025 11:10
Помпасова трава в саду. Фото: Fast Growing Trees
Некоторые декоративные травы выглядят эффектно, но быстро разрастаются и вытесняют другие культуры. Садоводам стоит знать, каких растений лучше избегать.
Новини.LIVE собрали перечень самых агрессивных садовых растений и советы, чем их можно заменить.
Растения, создающие трудности
- Фонтанная трава. Легко высевается сама, быстро вытесняет другие растения.
- Мискант китайский. Размножается семенами и корневищами, занимает большие площади.
- Арундо тростниковый. Образует непролазные заросли, корневища трудно уничтожить.
- Пампасовая трава. Достигает 4 м в высоту, листья с острыми краями, заросли сложно выкорчевать.
- Бамбук садовый. Корневища распространяются во все стороны, нуждается в барьерах для контроля.
- Фалярис тростниковый. Становится агрессивным сорняком, быстро восстанавливается даже после выкорчевывания.
Чем заменить агрессивные культуры
- Молиния. Формирует опрятные кустики, растет равномерно.
- Овсяница. Компактная, неприхотливая, с голубыми листьями.
- Просо декоративное. Имеет различные цветные сорта, не вредит соседям.
- Ковыль. Создает воздушный эффект в саду, без агрессивного роста.
Декоративные травы украшают сад, но важно выбирать те, которые не превращают участок в чащу. Отдавайте предпочтение менее агрессивным видам, и ваш сад будет гармоничным и ухоженным.
