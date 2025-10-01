Растения-паразиты в саду - шесть культур, которые быстро разрастаются и вредят участку

Помпасова трава в саду. Фото: Fast Growing Trees

Некоторые декоративные травы выглядят эффектно, но быстро разрастаются и вытесняют другие культуры. Садоводам стоит знать, каких растений лучше избегать.

Новини.LIVE собрали перечень самых агрессивных садовых растений и советы, чем их можно заменить.

Растения, создающие трудности

Фонтанная трава. Легко высевается сама, быстро вытесняет другие растения.

Легко высевается сама, быстро вытесняет другие растения. Мискант китайский. Размножается семенами и корневищами, занимает большие площади.

Размножается семенами и корневищами, занимает большие площади. Арундо тростниковый. Образует непролазные заросли, корневища трудно уничтожить.

Образует непролазные заросли, корневища трудно уничтожить. Пампасовая трава. Достигает 4 м в высоту, листья с острыми краями, заросли сложно выкорчевать.

Достигает 4 м в высоту, листья с острыми краями, заросли сложно выкорчевать. Бамбук садовый. Корневища распространяются во все стороны, нуждается в барьерах для контроля.

Корневища распространяются во все стороны, нуждается в барьерах для контроля. Фалярис тростниковый. Становится агрессивным сорняком, быстро восстанавливается даже после выкорчевывания.

Чем заменить агрессивные культуры

Молиния. Формирует опрятные кустики, растет равномерно.

Овсяница. Компактная, неприхотливая, с голубыми листьями.

Просо декоративное. Имеет различные цветные сорта, не вредит соседям.

Ковыль. Создает воздушный эффект в саду, без агрессивного роста.

Декоративные травы украшают сад, но важно выбирать те, которые не превращают участок в чащу. Отдавайте предпочтение менее агрессивным видам, и ваш сад будет гармоничным и ухоженным.

