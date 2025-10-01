Рослини-паразити у саду - шість культур, які швидко розростаються і шкодять ділянці

Помпасова трава в саду. Фото: Fast Growing Trees

Деякі декоративні трави виглядають ефектно, але швидко розростаються та витісняють інші культури. Садівникам варто знати, яких рослин краще уникати.

Новини.LIVE зібрали перелік найагресивніших садових рослин і поради, чим їх можна замінити.

Рослини, що створюють труднощі

Фонтанна трава. Легко висівається сама, швидко витісняє інші рослини.

Легко висівається сама, швидко витісняє інші рослини. Міскант китайський. Розмножується насінням і кореневищами, займає великі площі.

Розмножується насінням і кореневищами, займає великі площі. Арундо очеретяний. Утворює непролазні зарості, кореневища важко знищити.

Утворює непролазні зарості, кореневища важко знищити. Пампасова трава. Досягає 4 м у висоту, листя з гострими краями, зарості складно викорчувати.

Досягає 4 м у висоту, листя з гострими краями, зарості складно викорчувати. Бамбук садовий. Кореневища поширюються у всі боки, потребує бар’єрів для контролю.

Кореневища поширюються у всі боки, потребує бар’єрів для контролю. Фаляріс тростинний. Стає агресивним бур’яном, швидко відновлюється навіть після викорчування.

Чим замінити агресивні культури

Молінія. Формує охайні кущики, росте рівномірно.

Овсяниця. Компактна, невибаглива, з блакитним листям.

Просо декоративне. Має різні кольорові сорти, не шкодить сусідам.

Ковила. Створює повітряний ефект у саду, без агресивного росту.

Декоративні трави прикрашають сад, але важливо обирати ті, що не перетворюють ділянку на хащі. Віддавайте перевагу менш агресивним видам, і ваш сад буде гармонійним та доглянутим.

