Україна
Головна Дім та город Рослини-паразити — шість культур, які знищують ваш сад

Рослини-паразити — шість культур, які знищують ваш сад

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 11:10
Рослини-паразити у саду - шість культур, які швидко розростаються і шкодять ділянці
Помпасова трава в саду. Фото: Fast Growing Trees

Деякі декоративні трави виглядають ефектно, але швидко розростаються та витісняють інші культури. Садівникам варто знати, яких рослин краще уникати.

Новини.LIVE зібрали перелік найагресивніших садових рослин і поради, чим їх можна замінити.

Читайте також:

Рослини, що створюють труднощі

  • Фонтанна трава. Легко висівається сама, швидко витісняє інші рослини.
  • Міскант китайський. Розмножується насінням і кореневищами, займає великі площі.
  • Арундо очеретяний. Утворює непролазні зарості, кореневища важко знищити.
  • Пампасова трава. Досягає 4 м у висоту, листя з гострими краями, зарості складно викорчувати.
  • Бамбук садовий. Кореневища поширюються у всі боки, потребує бар’єрів для контролю.
  • Фаляріс тростинний. Стає агресивним бур’яном, швидко відновлюється навіть після викорчування.

Чим замінити агресивні культури

  • Молінія. Формує охайні кущики, росте рівномірно.
  • Овсяниця. Компактна, невибаглива, з блакитним листям.
  • Просо декоративне. Має різні кольорові сорти, не шкодить сусідам.
  • Ковила. Створює повітряний ефект у саду, без агресивного росту.

Декоративні трави прикрашають сад, але важливо обирати ті, що не перетворюють ділянку на хащі. Віддавайте перевагу менш агресивним видам, і ваш сад буде гармонійним та доглянутим.

Ми вже розповідали про те, як змусити цвісти різдвяник.

Раніше пояснювали те, що не можна садити біля троянд.

Цікаво буде також дізнатися про те, як повернути красу спатифілуму за добу.

рослини поради город сад кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
