Головна Дім та город Посадіть ці декоративні рослини у жовтні — красиві й непримхливі

Посадіть ці декоративні рослини у жовтні — красиві й непримхливі

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 09:01
Які декоративні рослини посадити у жовтні 2025 — красиві та непримхливі
Жінка садить рослини у саду. Фото: shutterstock.com

Жовтень — це не лише час збору врожаю та підготовки ділянки до зими, а й чудова можливість зробити сад ошатним на майбутній сезон. Саме восени можна висадити декоративні рослини, які вражають красою, не потребують складного догляду та з легкістю переносять морози. Деякі з цих рослин самі борються з бур'янами, інші приваблюють корисних комах, а є й такі, що чудово почуваються навіть у тіні.

Новини.LIVE розповідає, які саме рослини варто посадити восени, аби сад перетворився на справжній райський куточок.

Читайте також:
Очиток видний — яскравий магніт для комах

Очиток видний — одна з найневибагливіших культур для саду. Рослина чудово росте на сонячних і сухих ділянках, не боїться морозів і цвіте пишними рожевими суцвіттями наприкінці літа та восени. Яскраві квіти приваблюють бджіл і метеликів. Важливо: при висадці важливо стежити, щоб коренева шийка залишалася над поверхнею.

 

Які декоративні рослини посадити у жовтні 2025 — очиток видний
Очиток видний біля дому. Фото: Pinterest
Молодило — "живий килим" без турбот

Молодило, відоме як "кам'яна троянда", вражає своєю витривалістю. Достатньо одного разу посадити цю рослину, і вже за кілька років вона утворить щільний зелений килим, що не дає шансів бур'янам. Молодило швидко розростається завдяки численним розеткам, які з'являються щороку. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати гарний сад без зайвого догляду.

 

Які декоративні рослини посадити у жовтні 2025 — молодило
Молодило на ділянці. Фото: Pinterest
Язичник — краса для затінених ділянок

Якщо у вашому саду є тіньові зони з вологим ґрунтом, саме язичник стане найкращим вибором. Великі темно-зелені листки та високі жовті квітконоси створюють ефектний об'єм у ландшафті. Ця рослина додає виразності та яскравості навіть тим місцям, де інші культури не приживаються.

 

Які декоративні рослини посадити у жовтні 2025 — язичник
Гарний кущ язичника. Фото: Pinterest
Горлянка повзуча — невибаглива й універсальна

Горлянка повзуча повністю виправдовує свою назву — вона швидко розростається і легко пристосовується до різних умов. Рослина формує щільні килими та випускає яскраві бутони, прикрашаючи ділянку з весни до осені. Єдине, за чим варто стежити — щоб горлянка не захоплювала зайві території, адже вона має схильність активно розповзатися.

 

Які декоративні рослини посадити у жовтні 2025 — горлянка повзуча
Горлянка повзуча. Фото: istockphoto.com

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Чому чорнобривці варто сіяти під зиму.

Які шість поширених культур можуть знищити ваш сад. 

Як доглядати за ірисами восени та підготувати їх до зими.

Як правильно обрізати жасмин восени для гарного росту та пишного цвітіння.

Як виростити багаторічний декоративний мак у саду.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
