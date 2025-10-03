Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сажать цветы в октябре 2025 — цветущий сад гарантирован

Когда сажать цветы в октябре 2025 — цветущий сад гарантирован

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 06:01
Когда сажать осенние цветы в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю
Посадка цветов в саду осенью. Фото: istockphoto.com

Октябрь — время заложить основу для красивого цветущего сада. Осенняя посадка цветов дарит садоводам уникальную возможность получить крепкие, здоровые растения, ведь влажная земля, прохладные ночи и мягкое солнце создают идеальные условия для укоренения. Если придерживаться лунного календаря и простых правил, уже весной клумбы оживут яркими красками.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты выбрать для посадки и какие цветы можно высадить в октябре.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит сажать цветы в октябре

Октябрь считается одним из ключевых месяцев для садоводов, ведь именно в это время природа создает идеальные условия для укоренения некоторых культур. Осенняя посадка позволяет цветам успеть укрепиться до холодов и развить корневую систему, благодаря чему они расцветают весной раньше и обильнее.

Влажная земля легче принимает посадочный материал, а прохладные температуры помогают избежать пересыхания. Кроме того, многие луковичные культуры нуждаются в периоде холодного покоя, чтобы запустить процесс роста, и именно октябрь обеспечивает такие условия. Посадив цветы осенью, вы не только экономите время весной, когда работ в саду и так немало, но и получаете роскошное цветение уже в начале нового сезона.

Какие дни благоприятны для посадки в октябре 2025 по лунному календарю

Самые благоприятные дни для посадки однолетних, многолетних и комнатных цветов: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября.

А для луковичных, клубневых и клубнелуковичных цветов лучшими датами будут: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября.

 

Какие дни благоприятны для посадки в октябре 2025 по лунному календарю
Посадка цветов в саду осенью. Фото: Pinterest

Советы для успешной посадки цветов в октябре

Чтобы цветы точно прижились и порадовали вас весной:

  1. Проверьте состояние почвы, при необходимости разрыхлите и добавьте компост.
  2. Используйте только здоровый посадочный материал.
  3. Придерживайтесь оптимальной глубины высадки.
  4. Обязательно мульчируйте клумбы для защиты от морозов.
  5. Планируйте композицию: сочетайте высокие и низкорослые культуры.

Также следует учитывать погодные условия. Идеально сажать цветы в сухой, солнечный или облачный, но бездождевой день, когда почва легко обрабатывается, не слипается и не слишком твердая. Оптимально, когда дневная температура держится в пределах от +8 до +14°C, а ночная не опускается ниже +2°C.

 

Какие цветы можно посадить в октябре
Посадка цветов в саду осенью. Фото: istockphoto.com

Какие цветы можно посадить в октябре

Эти культуры идеально подходят для посадки в октябре:

  • розы — высаживайте до 20 октября, выбирайте саженцы с крепкой корневой системой;
  • нарциссы — расцветут одними из первых весной, сажайте на солнечных участках с дренажем;
  • тюльпаны — сажайте весь октябрь, заглубляя луковицы в три их высоты;
  • бархатцы — сейте в конце октября перед морозами, мульчируйте и накрывайте;
  • гиацинты — предпочитают солнце, обязательный дренаж из песка;
  • пионы — нуждаются в пространстве (минимум 1 м между кустами), легкой почве и солнечном месте;
  • дельфиниум — достигает 2 м в высоту, любит рыхлую почву и защиту от ветра;
  • примула — посев прямо на поверхность, цветет очень рано весной;
  • астры — сейте в промерзшую почву, выбирайте участки без застоя воды;
  • аквилегия — не требует ямок, достаточно рассыпать семена по подготовленной клумбе.

Также делимся другими интересными новостями по садоводству

Что следует сделать с ирисами осенью, чтобы подготовить их к зиме.

Зачем сеять бархатцы под зиму.

Какие шесть культур чрезвычайно вредны для сада.

Как обрезать жасмин осенью, чтобы хорошо рос и пышно цвел.

Как вырастить в саду многолетний декоративный мак.

растения октябрь цветы сад лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации