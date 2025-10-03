Коли садити осінні квіти у жовтні 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Посадка квітів у саду восени. Фото: istockphoto.com

Жовтень — час закласти основу для гарного квітучого саду. Осіння посадка квітів дарує садівникам унікальну можливість отримати міцні, здорові рослини, адже волога земля, прохолодні ночі та м'яке сонце створюють ідеальні умови для вкорінення. Якщо дотриматися місячного календаря та простих правил, уже навесні клумби оживуть яскравими фарбами.

Новини.LIVE розповідає, які дати обрати для посадки та які квіти можна висадити у жовтні.

Чому варто садити квіти у жовтні

Жовтень вважається одним з ключових місяців для садівників, адже саме у цей час природа створює ідеальні умови для вкорінення деяких культур. Осіння посадка дозволяє квітам встигнути зміцнитися до холодів і розвинути кореневу систему, завдяки чому вони розквітають навесні раніше та рясніше.

Волога земля легше приймає посадковий матеріал, а прохолодні температури допомагають уникнути пересихання. Крім того, багато цибулинних культур потребують періоду холодного спокою, щоб запустити процес росту, і саме жовтень забезпечує такі умови. Посадивши квіти восени, ви не лише економите час навесні, коли робіт у саду і так чимало, а й отримуєте розкішне цвітіння вже на початку нового сезону.

Які дні сприятливі для посадки у жовтні 2025 за місячним календарем

Найсприятливіші дні для посадки однорічних, багаторічних та кімнатних квітів: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 жовтня.

А для цибулинних, бульбових та бульбоцибулинних квітів найкращими датами будуть: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 жовтня.

Посадка квітів у саду восени. Фото: Pinterest

Поради для успішної посадки квітів у жовтні

Щоб квіти точно прижилися та порадували вас навесні:

Перевірте стан ґрунту, за потреби розпушіть і додайте компост. Використовуйте лише здоровий посадковий матеріал. Дотримуйтеся оптимальної глибини висадки. Обов'язково мульчуйте клумби для захисту від морозів. Плануйте композицію: поєднуйте високі та низькорослі культури.

Також слід зважати на погодні умови. Ідеально садити квіти у сухий, сонячний або хмарний, але бездощовий день, коли ґрунт легко обробляється, не злипається і не надто твердий. Оптимально, коли денна температура тримається в межах від +8 до +14°C, а нічна не опускається нижче +2°C.

Посадка квітів у саду восени. Фото: istockphoto.com

Які квіти можна посадити у жовтні

Ці культури ідеально підходять для посадки у жовтні:

троянди — висаджуйте до 20 жовтня, обирайте саджанці з міцною кореневою системою;

— висаджуйте до 20 жовтня, обирайте саджанці з міцною кореневою системою; нарциси — розквітнуть одними з перших навесні, садіть на сонячних ділянках із дренажем;

— розквітнуть одними з перших навесні, садіть на сонячних ділянках із дренажем; тюльпани — садіть увесь жовтень, заглиблюючи цибулини у три їхні висоти;

— садіть увесь жовтень, заглиблюючи цибулини у три їхні висоти; чорнобривці — сійте наприкінці жовтня перед морозами, мульчуйте та накривайте;

— сійте наприкінці жовтня перед морозами, мульчуйте та накривайте; гіацинти — віддають перевагу сонцю, обов'язковий дренаж із піску;

— віддають перевагу сонцю, обов'язковий дренаж із піску; півонії — потребують простору (мінімум 1 м між кущами), легкий ґрунт і сонячне місце;

— потребують простору (мінімум 1 м між кущами), легкий ґрунт і сонячне місце; дельфініум — сягає 2 м у висоту, любить пухкий ґрунт та захист від вітру;

— сягає 2 м у висоту, любить пухкий ґрунт та захист від вітру; примула — посів прямо на поверхню, цвіте дуже рано навесні;

— посів прямо на поверхню, цвіте дуже рано навесні; айстри — сійте у промерзлий ґрунт, обирайте ділянки без застою води;

— сійте у промерзлий ґрунт, обирайте ділянки без застою води; аквілегія — не потребує ямок, достатньо розсипати насіння по підготовленій клумбі.

