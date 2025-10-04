Как восстановить орхидею с сухими корнями - советы, как оживить цветок и вернуть цветение

Орхидея с сухими корнями — как спасти и оживить цветок
Почему подсыхают корни
Орхидеи чувствительны к недостатку влаги и неправильному уходу. Подсыхание воздушных корней часто сигнализирует о нехватке воды или неудачном субстрате. В таком состоянии растение может остановить рост и потерять листья.
Метод восстановления в воде
Чтобы оживить орхидею, опустите кончики корней в стакан с теплой отстоянной водой. В течение месяца наблюдайте, появляются ли новые корешки и листья. Если они растут — метод подходит и цветок можно оставлять в воде 2-3 месяца.
Как правильно ухаживать
- Ставьте орхидею в освещенное место.
- Не меняйте воду слишком часто, только подливайте теплой отстоянной.
- Полностью заменяйте воду, когда она мутнеет или появляется запах.
- Закрепляйте растение деревянными шпажками для устойчивости.
Пересадка и цветение
Когда орхидея нарастит новые корни, пересадите ее в специальный субстрат. После этого она еще долго будет расти и цвести. Иногда даже в воде орхидеи способны выпускать цветоносы, если они достаточно здоровы.
