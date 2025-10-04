Видео
Орхидея с сухими корнями — как спасти и оживить цветок

Дата публикации 4 октября 2025 12:22
Как восстановить орхидею с сухими корнями - советы, как оживить цветок и вернуть цветение
Хозяйка ухаживает за орхидеей. Фото: Freepik

Сухие корни могут привести к гибели орхидеи, но есть простой способ оживить ее. Использование водного метода поможет восстановить корни и вернуть цветку красивое цветение.

Новини.LIVE рассказывает, как восстановить орхидею с сухими корнями.

Почему подсыхают корни

Орхидеи чувствительны к недостатку влаги и неправильному уходу. Подсыхание воздушных корней часто сигнализирует о нехватке воды или неудачном субстрате. В таком состоянии растение может остановить рост и потерять листья.

Метод восстановления в воде

Чтобы оживить орхидею, опустите кончики корней в стакан с теплой отстоянной водой. В течение месяца наблюдайте, появляются ли новые корешки и листья. Если они растут — метод подходит и цветок можно оставлять в воде 2-3 месяца.

Как правильно ухаживать

  • Ставьте орхидею в освещенное место.
  • Не меняйте воду слишком часто, только подливайте теплой отстоянной.
  • Полностью заменяйте воду, когда она мутнеет или появляется запах.
  • Закрепляйте растение деревянными шпажками для устойчивости.

Пересадка и цветение

Когда орхидея нарастит новые корни, пересадите ее в специальный субстрат. После этого она еще долго будет расти и цвести. Иногда даже в воде орхидеи способны выпускать цветоносы, если они достаточно здоровы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
