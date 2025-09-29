Видео
Главная Дом и огород Уход за орхидеями осенью — три смены, которые сохранят цветение

Уход за орхидеями осенью — три смены, которые сохранят цветение

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:59
Важные изменения в уходе за орхидеями осенью - простые правила для обильного цветения
Хозяйка ухаживает за орхидеями. Фото: Freepik

Осенью орхидеи нуждаются в особом уходе, ведь сокращается световой день и падает температура. Правильный полив, освещение и увлажнение помогут сохранить обильное цветение.

Новини.LIVE рассказывает, какие изменения следует внести в уход за орхидеями с приходом осени.

Дополнительное освещение

Световой день осенью сокращается, и орхидеи получают гораздо меньше солнца. Это приводит к потере цветения и ослаблению растения. Для поддержания развития цветку требуется не менее 12 часов света ежедневно. Самое удобное решение — использование ламп дневного света. Если дни пасмурные, дополнительную подсветку стоит включать днем, а вечером еще на 4-5 часов. Таймер-розетка поможет автоматизировать процесс и не перегрузить растение.

Меньше полива

Летом орхидеи любят влагу, но с наступлением холодов ситуация меняется. Если температура в комнате опускается ниже +18 °С, количество поливов следует существенно уменьшить. Осенью обильное увлажнение приводит к гниению корневой системы, что может уничтожить растение. Поливать нужно только после подсыхания субстрата. Проверить это можно по цвету корней или весу горшка: сухой субстрат делает его легким.

Отказ от опрыскиваний

Опрыскивание листьев, которое было полезным летом, осенью становится опасным. Избыток влаги способствует развитию грибковых болезней и гниению точки роста. Если воздух пересыхает из-за отопления, замените опрыскивание другими способами. Лучше всего поставить поддоны с керамзитом или мхом, которые будут удерживать влагу, создавая вокруг растения правильный микроклимат.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
