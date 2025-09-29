Важливі зміни в догляді за орхідеями восени – прості правила для рясного цвітіння

Господиня доглядає орхідеї. Фото: Freepik

Восени орхідеї потребують особливого догляду, адже скорочується світловий день і падає температура. Правильний полив, освітлення та зволоження допоможуть зберегти рясне цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, які зміни слід внести у догляд за орхідеями з приходом осені.

Додаткове освітлення

Світловий день восени скорочується, і орхідеї отримують набагато менше сонця. Це призводить до втрати цвітіння й ослаблення рослини. Для підтримки розвитку квітці потрібно не менше 12 годин світла щодня. Найзручніше рішення – використання ламп денного світла. Якщо дні похмурі, додаткове підсвічування варто вмикати вдень, а ввечері ще на 4-5 годин. Таймер-розетка допоможе автоматизувати процес і не перевантажити рослину.

Менше поливу

Влітку орхідеї люблять вологу, але з настанням холодів ситуація змінюється. Якщо температура в кімнаті опускається нижче +18 °C, кількість поливів слід суттєво зменшити. Восени рясне зволоження призводить до гниття кореневої системи, що може знищити рослину. Поливати потрібно лише після підсихання субстрату. Перевірити це можна за кольором коріння чи вагою горщика: сухий субстрат робить його легким.

Відмова від обприскувань

Обприскування листя, яке було корисним улітку, восени стає небезпечним. Надлишок вологи сприяє розвитку грибкових хвороб і гниття точки росту. Якщо повітря пересихає через опалення, замініть обприскування іншими способами. Найкраще поставити піддони з керамзитом або мохом, які утримуватимуть вологу, створюючи навколо рослини правильний мікроклімат.

