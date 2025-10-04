Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Орхідея з сухим корінням — як врятувати та оживити квітку

Орхідея з сухим корінням — як врятувати та оживити квітку

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:22
Як відновити орхідею з сухим корінням - поради, як оживити квітку і повернути цвітіння
Господиня доглядає орхідею. Фото: Freepik

Сухе коріння може призвести до загибелі орхідеї, але є простий спосіб оживити її. Використання водного методу допоможе відновити корені та повернути квітці красиве цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, як відновити орхідею з сухим корінням.

Реклама
Читайте також:

Чому підсихає коріння

Орхідеї чутливі до нестачі вологи та неправильного догляду. Підсихання повітряних коренів часто сигналізує про брак води чи невдалий субстрат. У такому стані рослина може зупинити ріст і втратити листя.

Метод відновлення у воді

Щоб оживити орхідею, опустіть кінчики коренів у склянку з теплою відстояною водою. Протягом місяця спостерігайте, чи з’являються нові корінці та листки. Якщо вони ростуть — метод підходить і квітку можна залишати у воді 2-3 місяці.

Як правильно доглядати

  • Ставте орхідею в освітлене місце.
  • Не змінюйте воду занадто часто, лише підливайте теплою відстояною.
  • Повністю замінюйте воду, коли вона мутніє чи з’являється запах.
  • Закріплюйте рослину дерев’яними шпажками для стійкості.

Пересадка та цвітіння

Коли орхідея наростить нові корені, пересадіть її у спеціальний субстрат. Після цього вона ще довго ростиме і цвістиме. Іноді навіть у воді орхідеї здатні випускати квітконоси, якщо вони достатньо здорові.

Ми вже писали про те, чому орхідея скидає бутони й як змусити її знову цвісти.

Раніше пояснювали те, де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку.

Детальніше розповідали про те, чому фіалки не цвітуть.

рослини поради орхідея будинок домашні квіти
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації