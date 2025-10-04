Як відновити орхідею з сухим корінням - поради, як оживити квітку і повернути цвітіння

Господиня доглядає орхідею. Фото: Freepik

Сухе коріння може призвести до загибелі орхідеї, але є простий спосіб оживити її. Використання водного методу допоможе відновити корені та повернути квітці красиве цвітіння.

Чому підсихає коріння

Орхідеї чутливі до нестачі вологи та неправильного догляду. Підсихання повітряних коренів часто сигналізує про брак води чи невдалий субстрат. У такому стані рослина може зупинити ріст і втратити листя.

Метод відновлення у воді

Щоб оживити орхідею, опустіть кінчики коренів у склянку з теплою відстояною водою. Протягом місяця спостерігайте, чи з’являються нові корінці та листки. Якщо вони ростуть — метод підходить і квітку можна залишати у воді 2-3 місяці.

Як правильно доглядати

Ставте орхідею в освітлене місце.

Не змінюйте воду занадто часто, лише підливайте теплою відстояною.

Повністю замінюйте воду, коли вона мутніє чи з’являється запах.

Закріплюйте рослину дерев’яними шпажками для стійкості.

Пересадка та цвітіння

Коли орхідея наростить нові корені, пересадіть її у спеціальний субстрат. Після цього вона ще довго ростиме і цвістиме. Іноді навіть у воді орхідеї здатні випускати квітконоси, якщо вони достатньо здорові.

