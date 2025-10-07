Як зробити компост восени - пропорції шарів, поради городникам і способи прискорення дозрівання

Людина робить компост у саду. Фото: Pinterest

Восени найкращий час подбати про родючість ґрунту й закласти основу майбутнього врожаю. Саме компост допомагає перетворити відходи на цінне добриво, яке підживлює всі культури.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати компост восени, щоб отримати найцінніше добриво для городу без попелу та посліду.

Як приготувати компост восени

Для початку викопайте яму розміром приблизно 1×1×1 метр. На дно покладіть шар гілок або соломи завтовшки близько 20 см — це природний дренаж, який запобігатиме загниванню. Потім формуйте шари:

зелений шар (трава, овочеві відходи) — 10-15 см;

коричневий шар (сухе листя, тирса) — 20 см.

Між шарами присипайте трохи землі, щоб активізувати розкладання. Завершіть конструкцію шаром листя й накрийте плівкою або соломою.

Що додати для кращого результату

Раз на тиждень перемішуйте масу, щоб до неї надходив кисень. Якщо осінь холодна, додайте біопрепарати або ЕМ-засоби — вони пришвидшать процес.

У південних регіонах варто додати більше коричневих відходів і трохи вапняку.

У вологих районах (Карпати) частіше перелопачуйте компост, щоб не бракувало повітря.

Як прискорити дозрівання

Використовуйте сечовину для активізації бактерій.

Додавайте вермікомпост у прохолодних умовах.

Тримайте компост вологим, але не мокрим.

