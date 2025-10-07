Как сделать компост осенью - пропорции слоев, советы огородникам и способы ускорения созревания

Человек делает компост в саду. Фото: Pinterest

Осенью лучшее время позаботиться о плодородии почвы и заложить основу будущего урожая. Именно компост помогает превратить отходы в ценное удобрение, которое подпитывает все культуры.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить компост осенью, чтобы получить ценное удобрение для огорода без пепла и помета.

Реклама

Читайте также:

Как приготовить компост осенью

Для начала выкопайте яму размером примерно 1×1×1 метр. На дно положите слой веток или соломы толщиной около 20 см — это естественный дренаж, который предотвратит загнивание. Затем формируйте слои:

зеленый слой (трава, овощные отходы) — 10-15 см;

коричневый слой (сухие листья, опилки) — 20 см.

Между слоями присыпайте немного земли, чтобы активизировать разложение. Завершите конструкцию слоем листьев и накройте пленкой или соломой.

Что добавить для лучшего результата

Раз в неделю перемешивайте массу, чтобы к ней поступал кислород. Если осень холодная, добавьте биопрепараты или ЭМ-средства — они ускорят процесс.

В южных регионах стоит добавить больше коричневых отходов и немного известняка.

Во влажных районах (Карпаты) чаще перелопачивайте компост, чтобы не было недостатка воздуха.

Как ускорить созревание

Используйте мочевину для активизации бактерий.

Добавляйте вермикомпост в прохладных условиях.

Держите компост влажным, но не мокрым.

Мы уже рассказывали о том, какие лучшие сорта лука для посадки под зиму.

Также ранее объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Подробнее мы рассказывали о том, когда следует сажать озимый чеснок в октябре 2025.