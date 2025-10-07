Как сделать компост осенью - пропорции слоев, советы огородникам и способы ускорения созревания

Осенний компост без ошибок — секреты слоев и ускорения
Осенью лучшее время позаботиться о плодородии почвы и заложить основу будущего урожая. Именно компост помогает превратить отходы в ценное удобрение, которое подпитывает все культуры.
Новини.LIVE рассказывает, как приготовить компост осенью, чтобы получить ценное удобрение для огорода без пепла и помета.
Как приготовить компост осенью
Для начала выкопайте яму размером примерно 1×1×1 метр. На дно положите слой веток или соломы толщиной около 20 см — это естественный дренаж, который предотвратит загнивание. Затем формируйте слои:
- зеленый слой (трава, овощные отходы) — 10-15 см;
- коричневый слой (сухие листья, опилки) — 20 см.
Между слоями присыпайте немного земли, чтобы активизировать разложение. Завершите конструкцию слоем листьев и накройте пленкой или соломой.
Что добавить для лучшего результата
Раз в неделю перемешивайте массу, чтобы к ней поступал кислород. Если осень холодная, добавьте биопрепараты или ЭМ-средства — они ускорят процесс.
- В южных регионах стоит добавить больше коричневых отходов и немного известняка.
- Во влажных районах (Карпаты) чаще перелопачивайте компост, чтобы не было недостатка воздуха.
Как ускорить созревание
- Используйте мочевину для активизации бактерий.
- Добавляйте вермикомпост в прохладных условиях.
- Держите компост влажным, но не мокрым.
