Что добавить в компостную кучу зимой, чтобы удобрение не остановилось в мороз

Зимой компостная куча часто останавливает созревание, и огородники теряют ценное удобрение. Есть простой способ поддержать процесс даже в морозы с помощью раствора из дрожжей, сахара и воды.

Почему компост останавливается зимой

С наступлением холодов процессы брожения в компостной куче почти прекращаются. Это создает проблему для огородников, ведь без созревания невозможно получить качественное удобрение весной.

Простой раствор для активации

Чтобы поддержать работу компоста, используйте раствор на основе кухонных продуктов:

10 литров теплой воды;

1 пачка сухих дрожжей;

1 стакан сахара.

Ингредиенты растворите в ведре, оставьте на сутки в теплом месте. Когда смесь начнет пениться и появится запах теста — она готова к использованию.

Как правильно внести раствор

Сделайте в куче несколько глубоких отверстий палкой и залейте туда раствор. Это позволит активным бактериям быстро распространиться внутри.

Как сохранить тепло

Чтобы компост работал даже в мороз, кучу нужно утеплить. Накройте ее плотной пленкой или одеялом, сверху добавьте слой сухих листьев или соломы. Такой "термос" позволит раствору действовать дольше и сохранить процесс брожения.

