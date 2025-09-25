Как применить ботву помидоров после сбора урожая - польза и советы

Как применить ботву помидоров с пользой после сбора урожая
Осенью после сбора урожая помидоров остается много ботвы. Большинство огородников ее выбрасывают, хотя эти растительные остатки можно использовать с пользой. Есть три простых способа, которые принесут пользу грядкам.
Новини.LIVE делится советами, как превратить томатную ботву в удобрение и защиту для огорода.
Чем полезна ботва помидоров
Помидорная ботва после сбора урожая — это не мусор, а ценный ресурс. Если она не заражена фитофторой, ее можно применить для подкормки почвы, борьбы с вредителями и сохранения влаги. Такие простые шаги помогут сделать огород более плодородным и уменьшить расходы на химию.
Три эффекта от применения томатной ботвы
Натуральная защита
Настой из измельченной ботвы и воды действует как инсектицид. Он помогает бороться с тлей, белокрылкой и паутинным клещом.
Компост и зола
- Компост из ботвы обогащает почву питательными веществами.
- Зола после сжигания содержит фосфор и калий, стимулирующие рост культур.
Мульча для грядок
Подсушенную и измельченную ботву можно разложить между рядами овощей или вокруг деревьев. Такой слой мульчи защищает почву и сохраняет влагу.
Использование ботвы помидоров после сбора урожая — это простой и бесплатный способ подкормить почву, защитить растения от вредителей и подготовить огород к новому сезону. Такой подход сделает ваши грядки более продуктивными и позволит получить здоровый урожай без лишних затрат.
