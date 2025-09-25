Відео
Головна Дім та город Як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю

Як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:49
Як застосувати бадилля помідорів після збору врожаю - користь і поради
Господиня збирає врожай помідорів на городі. Фото: Pause Maison

Восени після збору врожаю помідорів залишається багато бадилля. Більшість городників його викидають, хоча ці рослинні рештки можна використати з користю. Є три прості способи, які принесуть користь грядкам.

Новини.LIVE ділиться порадами, як перетворити томатне бадилля на добриво і захист для городу.

Чим корисне бадилля помідорів

Помідорне бадилля після збору врожаю — це не сміття, а цінний ресурс. Якщо воно не заражене фітофторою, його можна застосувати для підживлення ґрунту, боротьби зі шкідниками та збереження вологи. Такі прості кроки допоможуть зробити город більш родючим і зменшити витрати на хімію.

Три ефекти від застосування томатного бадилля

Натуральний захист

Настій із подрібненого бадилля і води діє як інсектицид. Він допомагає боротися з попелицею, білокрилкою та павутинним кліщем.

Компост і зола

  • Компост із бадилля збагачує ґрунт поживними речовинами.
  • Зола після спалювання містить фосфор і калій, що стимулюють ріст культур.

Мульча для грядок

Підсушене й подрібнене бадилля можна розкласти між рядами овочів або навколо дерев. Такий шар мульчі захищає ґрунт і зберігає вологу.

Використання бадилля помідорів після збору врожаю — це простий і безкоштовний спосіб підживити ґрунт, захистити рослини від шкідників і підготувати город до нового сезону. Такий підхід зробить ваші грядки продуктивнішими та дозволить отримати здоровий урожай без зайвих витрат.

врожай поради город помідори ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
