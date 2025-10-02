Що додати в компостну купу взимку, щоб добриво не зупинилося у мороз

Компост для удобрення городу. Фото: stock.adobe.com

Взимку компостна купа часто зупиняє дозрівання, і городники втрачають цінне добриво. Є простий спосіб підтримати процес навіть у морози за допомогою розчину з дріжджів, цукру та води.

як правильно приготувати цей засіб і використати його для компосту.

Чому компост зупиняється взимку

З настанням холодів процеси бродіння в компостній купі майже припиняються. Це створює проблему для городників, адже без дозрівання неможливо отримати якісне добриво навесні.

Простий розчин для активації

Щоб підтримати роботу компосту, використовуйте розчин на основі кухонних продуктів:

10 літрів теплої води;

1 пачка сухих дріжджів;

1 склянка цукру.

Інгредієнти розчиніть у відрі, залиште на добу в теплому місці. Коли суміш почне пінитися і з’явиться запах тіста — вона готова до використання.

Як правильно внести розчин

Зробіть у купі кілька глибоких отворів палицею й залийте туди розчин. Це дасть змогу активним бактеріям швидко поширитися всередині.

Як зберегти тепло

Щоб компост працював навіть у мороз, купу потрібно утеплити. Накрийте її щільною плівкою чи ковдрою, зверху додайте шар сухого листя або соломи. Такий "термос" дозволить розчину діяти довше і зберегти процес бродіння.

