Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як змусити компост дозрівати взимку — простий розчин із кухні

Як змусити компост дозрівати взимку — простий розчин із кухні

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 02:45
Що додати в компостну купу взимку, щоб добриво не зупинилося у мороз
Компост для удобрення городу. Фото: stock.adobe.com

Взимку компостна купа часто зупиняє дозрівання, і городники втрачають цінне добриво. Є простий спосіб підтримати процес навіть у морози за допомогою розчину з дріжджів, цукру та води.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати цей засіб і використати його для компосту.

Реклама
Читайте також:

Чому компост зупиняється взимку

З настанням холодів процеси бродіння в компостній купі майже припиняються. Це створює проблему для городників, адже без дозрівання неможливо отримати якісне добриво навесні.

Простий розчин для активації

Щоб підтримати роботу компосту, використовуйте розчин на основі кухонних продуктів:

  • 10 літрів теплої води;
  • 1 пачка сухих дріжджів;
  • 1 склянка цукру.

Інгредієнти розчиніть у відрі, залиште на добу в теплому місці. Коли суміш почне пінитися і з’явиться запах тіста — вона готова до використання.

Як правильно внести розчин

Зробіть у купі кілька глибоких отворів палицею й залийте туди розчин. Це дасть змогу активним бактеріям швидко поширитися всередині.

Як зберегти тепло

Щоб компост працював навіть у мороз, купу потрібно утеплити. Накрийте її щільною плівкою чи ковдрою, зверху додайте шар сухого листя або соломи. Такий "термос" дозволить розчину діяти довше і зберегти процес бродіння.

Ми вже писали про те, що можна і не можна класти у компост.

Раніше пояснювали те, як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю.

Детальніше розповідали про те, як врятувати компост від гризунів.

зима добрива поради город сад компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації