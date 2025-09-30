Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що можна і не можна класти у компост — головні правила добрива

Що можна і не можна класти у компост — головні правила добрива

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 02:49
Як правильно зробити компост восени - що категорично не можна класти
Господиня робить компост. Фото: Freepik

Компостування восени — простий спосіб перетворити відходи на безпечне й поживне добриво для городу. У цей період робіт менше, а опалого листя вдосталь, тож саме час закласти майбутнє підживлення. Але не все підходить для компостної ями.

Новини.LIVE розповідає, як правильно зробити компост восени і які відходи для цього підходять.

Реклама
Читайте також:

Яку сировину можна використовувати

Для якісного компосту збирайте опале листя, дотримуючись пропорції: зеленого має бути втричі менше, ніж сухого. Такий баланс азоту й вуглецю гарантує швидке дозрівання маси без неприємного запаху. Додавайте кухонні відходи — фруктові й овочеві очистки, кавову гущу, шкаралупу яєць. Корисними є також солома, тирса, картон і трохи деревної золи.

Чого уникати

У компост категорично не можна кидати м’ясо, молочні продукти та жири — вони викликають загнивання і приваблюють гризунів. Не додавайте насіння бур’янів чи бадилля томатів із фітофторою, інакше інфекція пошириться далі. Листя дуба та горіха використовуйте мінімально: воно містить дубильні речовини, що гальмують розкладання. Цитрусові шкурки у великій кількості здатні надмірно закислити компост.

Як пришвидшити процес

Щоб активувати ферментацію, додайте трохи землі або старого компосту. Сировину краще укладати шарами, підтримуючи вологість і доступ повітря. Періодичне перемішування робить масу пухкою, а готовий компост — поживним і безпечним.

Дотримуючись цих правил, ви отримаєте якісне органічне добриво, яке покращить структуру ґрунту та забезпечить рясний урожай наступного сезону.

Ми вже писали про те, де не варто зберігати газонокосарку.

Раніше пояснювали те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Детальніше розповідали про те, як виростити оливкове дерево вдома чи в саду.

поради город сад будинок компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації