Як правильно зробити компост восени - що категорично не можна класти

Господиня робить компост. Фото: Freepik

Компостування восени — простий спосіб перетворити відходи на безпечне й поживне добриво для городу. У цей період робіт менше, а опалого листя вдосталь, тож саме час закласти майбутнє підживлення. Але не все підходить для компостної ями.

Новини.LIVE розповідає, як правильно зробити компост восени і які відходи для цього підходять.

Реклама

Читайте також:

Яку сировину можна використовувати

Для якісного компосту збирайте опале листя, дотримуючись пропорції: зеленого має бути втричі менше, ніж сухого. Такий баланс азоту й вуглецю гарантує швидке дозрівання маси без неприємного запаху. Додавайте кухонні відходи — фруктові й овочеві очистки, кавову гущу, шкаралупу яєць. Корисними є також солома, тирса, картон і трохи деревної золи.

Чого уникати

У компост категорично не можна кидати м’ясо, молочні продукти та жири — вони викликають загнивання і приваблюють гризунів. Не додавайте насіння бур’янів чи бадилля томатів із фітофторою, інакше інфекція пошириться далі. Листя дуба та горіха використовуйте мінімально: воно містить дубильні речовини, що гальмують розкладання. Цитрусові шкурки у великій кількості здатні надмірно закислити компост.

Як пришвидшити процес

Щоб активувати ферментацію, додайте трохи землі або старого компосту. Сировину краще укладати шарами, підтримуючи вологість і доступ повітря. Періодичне перемішування робить масу пухкою, а готовий компост — поживним і безпечним.

Дотримуючись цих правил, ви отримаєте якісне органічне добриво, яке покращить структуру ґрунту та забезпечить рясний урожай наступного сезону.

Ми вже писали про те, де не варто зберігати газонокосарку.

Раніше пояснювали те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Детальніше розповідали про те, як виростити оливкове дерево вдома чи в саду.