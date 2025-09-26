Ефективні способи відмити руки від соку молодих волоських горіхів

Чоловік тримає врожай горіхів. Фото: Alamy

Сік молодих горіхів залишає на руках темні плями, які важко відмити. Простi засоби допоможуть швидко очистити шкіру й повернути їй природний вигляд.

Чому горіхи залишають плями на руках

У молодих волоських горіхах міститься природний барвник юглон. Він швидко вбирається у шкіру і залишає темно-коричневі сліди, які важко змити звичайним милом.

Ефективні способи очистити руки від горіхового барвника

Лимонний сік або кислота



Додайте у гарячу воду 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти. Тримайте руки в розчині 15-20 хвилин кілька разів на день.



Половинка лимона або кисле зелене яблуко допоможуть відбілити шкіру. Просто натріть ними руки й змийте милом.



Завжди ретельно мийте руки після обробки лимоном чи яблуком, щоб закріпити результат і уникнути сухості шкіри.

Народні засоби допоможуть швидко й безпечно відмити руки від слідів молодих горіхів. Лимон, яблуко чи розчин кислоти ефективно прибирають темний барвник, повертають шкірі природний колір і дарують їй доглянутий вигляд.

