Ефективні способи відмити руки від соку молодих волоських горіхів

Як відмити руки після чищення молодих горіхів — прості засоби
Сік молодих горіхів залишає на руках темні плями, які важко відмити. Простi засоби допоможуть швидко очистити шкіру й повернути їй природний вигляд.
Чому горіхи залишають плями на руках
У молодих волоських горіхах міститься природний барвник юглон. Він швидко вбирається у шкіру і залишає темно-коричневі сліди, які важко змити звичайним милом.
Ефективні способи очистити руки від горіхового барвника
- Лимонний сік або кислота
Додайте у гарячу воду 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти. Тримайте руки в розчині 15-20 хвилин кілька разів на день.
- Натуральні фрукти
Половинка лимона або кисле зелене яблуко допоможуть відбілити шкіру. Просто натріть ними руки й змийте милом.
- Мило після процедур
Завжди ретельно мийте руки після обробки лимоном чи яблуком, щоб закріпити результат і уникнути сухості шкіри.
Народні засоби допоможуть швидко й безпечно відмити руки від слідів молодих горіхів. Лимон, яблуко чи розчин кислоти ефективно прибирають темний барвник, повертають шкірі природний колір і дарують їй доглянутий вигляд.
