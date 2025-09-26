Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як відмити руки після чищення молодих горіхів — прості засоби

Як відмити руки після чищення молодих горіхів — прості засоби

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 10:15
Ефективні способи відмити руки від соку молодих волоських горіхів
Чоловік тримає врожай горіхів. Фото: Alamy

Сік молодих горіхів залишає на руках темні плями, які важко відмити. Простi засоби допоможуть швидко очистити шкіру й повернути їй природний вигляд.

Новини.LIVE ділиться порадами, як безпечно і просто відмити руки від горіхового барвника.

Реклама
Читайте також:

Чому горіхи залишають плями на руках

У молодих волоських горіхах міститься природний барвник юглон. Він швидко вбирається у шкіру і залишає темно-коричневі сліди, які важко змити звичайним милом.

Ефективні способи очистити руки від горіхового барвника

  • Лимонний сік або кислота

    Додайте у гарячу воду 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти. Тримайте руки в розчині 15-20 хвилин кілька разів на день.
     
  • Натуральні фрукти

    Половинка лимона або кисле зелене яблуко допоможуть відбілити шкіру. Просто натріть ними руки й змийте милом.
     
  • Мило після процедур

    Завжди ретельно мийте руки після обробки лимоном чи яблуком, щоб закріпити результат і уникнути сухості шкіри.

Народні засоби допоможуть швидко й безпечно відмити руки від слідів молодих горіхів. Лимон, яблуко чи розчин кислоти ефективно прибирають темний барвник, повертають шкірі природний колір і дарують їй доглянутий вигляд.

Ми вже писали про те, як прибрати іржу з каструлі.

Раніше пояснювали те, як виростити зелень на підвіконні.

Детальніше розповідали про те, як змусити цвісти різдвяник.

врожай поради сад волоські горіхи дерево
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації