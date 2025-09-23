Як очистити каструлю від іржі лимоном і содою — простий спосіб у домашніх умовах

Господиня миє каструлю. Фото: iStockphoto

Іржаві плями на каструлі — ще не вирок. За допомогою простих підручних засобів можна легко відновити її чистоту та блиск.

Новини.LIVE розповідає, як прибрати іржу з каструлі в домашніх умовах без зайвих зусиль.

Підготуйте інгредієнти

Харчова сода — абразив, що м’яко очищає метал.

Лимон — природний відбілювач і дезінфектор.

Чиста вода — для змивання залишків пасти.

М’яка губка чи половинка лимона — щоб акуратно видалити іржу.

Як прибрати іржу з каструлі

Щедро посипте іржаву ділянку харчовою содою. Вичавіть сік лимона зверху, щоб утворилася реакція. Залиште суміш на 15-20 хвилин. Візьміть половинку лимона й протріть забруднене місце. Ретельно промийте каструлю водою й дайте їй висохнути.

Правильне очищення іржі з каструлі за допомогою лимона і соди допоможе відновити її блиск та подовжити термін служби посуду. Використовуйте цей простий метод у домашніх умовах і насолоджуйтеся чистою кухнею.

