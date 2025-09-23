Как очистить кастрюлю от ржавчины лимоном и содой — простой способ в домашних условиях

Хозяйка моет кастрюлю. Фото: iStockphoto

Ржавые пятна на кастрюле — еще не приговор. С помощью простых подручных средств можно легко восстановить ее чистоту и блеск.

Новини.LIVE рассказывает, как убрать ржавчину с кастрюли в домашних условиях без лишних усилий.

Подготовьте ингредиенты

Пищевая сода — абразив, мягко очищающий металл.

Лимон — природный отбеливатель и дезинфектор.

Чистая вода — для смывания остатков пасты.

Мягкая губка или половинка лимона — чтобы аккуратно удалить ржавчину.

Как убрать ржавчину с кастрюли

Щедро посыпьте ржавый участок пищевой содой. Выжмите сок лимона сверху, чтобы образовалась реакция. Оставьте смесь на 15-20 минут. Возьмите половинку лимона и протрите загрязненное место. Тщательно промойте кастрюлю водой и дайте ей высохнуть.

Правильная очистка ржавчины с кастрюли с помощью лимона и соды поможет восстановить ее блеск и продлить срок службы посуды. Используйте этот простой метод в домашних условиях и наслаждайтесь чистой кухней.

