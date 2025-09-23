Как очистить кастрюлю от ржавчины лимоном и содой — простой способ в домашних условиях

Как убрать ржавчину с кастрюли — простой домашний способ
Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:58
Хозяйка моет кастрюлю. Фото: iStockphoto
Ржавые пятна на кастрюле — еще не приговор. С помощью простых подручных средств можно легко восстановить ее чистоту и блеск.
Новини.LIVE рассказывает, как убрать ржавчину с кастрюли в домашних условиях без лишних усилий.
Реклама
Читайте также:
Подготовьте ингредиенты
- Пищевая сода — абразив, мягко очищающий металл.
- Лимон — природный отбеливатель и дезинфектор.
- Чистая вода — для смывания остатков пасты.
- Мягкая губка или половинка лимона — чтобы аккуратно удалить ржавчину.
Как убрать ржавчину с кастрюли
- Щедро посыпьте ржавый участок пищевой содой.
- Выжмите сок лимона сверху, чтобы образовалась реакция.
- Оставьте смесь на 15-20 минут.
- Возьмите половинку лимона и протрите загрязненное место.
- Тщательно промойте кастрюлю водой и дайте ей высохнуть.
Правильная очистка ржавчины с кастрюли с помощью лимона и соды поможет восстановить ее блеск и продлить срок службы посуды. Используйте этот простой метод в домашних условиях и наслаждайтесь чистой кухней.
Мы уже рассказывали о том, как отмыть стеклянные банки.
Ранее объясняли то, как легко очистить сковороду от нагара.
Интересно будет также узнать о том, как убрать следы от горшков на подоконнике.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама