Главная Дом и огород Как убрать ржавчину с кастрюли — простой домашний способ

Как убрать ржавчину с кастрюли — простой домашний способ

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:58
Как очистить кастрюлю от ржавчины лимоном и содой — простой способ в домашних условиях
Хозяйка моет кастрюлю. Фото: iStockphoto

Ржавые пятна на кастрюле — еще не приговор. С помощью простых подручных средств можно легко восстановить ее чистоту и блеск.

Новини.LIVE рассказывает, как убрать ржавчину с кастрюли в домашних условиях без лишних усилий.

Подготовьте ингредиенты

  • Пищевая сода — абразив, мягко очищающий металл.
  • Лимон — природный отбеливатель и дезинфектор.
  • Чистая вода — для смывания остатков пасты.
  • Мягкая губка или половинка лимона — чтобы аккуратно удалить ржавчину.

Как убрать ржавчину с кастрюли

  1. Щедро посыпьте ржавый участок пищевой содой.
  2. Выжмите сок лимона сверху, чтобы образовалась реакция.
  3. Оставьте смесь на 15-20 минут.
  4. Возьмите половинку лимона и протрите загрязненное место.
  5. Тщательно промойте кастрюлю водой и дайте ей высохнуть.

Правильная очистка ржавчины с кастрюли с помощью лимона и соды поможет восстановить ее блеск и продлить срок службы посуды. Используйте этот простой метод в домашних условиях и наслаждайтесь чистой кухней.

советы Посуда дом эффективные способы ржавчина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
