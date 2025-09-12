Меламиновая губка для уборки - как работает и в чем опасность

Хозяйка моет смеситель меламиновой губкой. Фото: Shutterstock

Меламиновая губка быстро оттирает пятна и экономит время на кухне. Но вместе с пользой она оставляет след в виде микропластика, который попадает в окружающую среду.

Новини.LIVE рассказывает, как работает меламиновая губка, в чем опасность ее использования и какие есть безопасные альтернативы для дома.

Что такое меламиновая губка

Меламиновая губка — популярное средство для уборки, напоминающее мелкий наждак. Ее пористая структура эффективно удаляет пятна со стен, плитки, швов, металла, пластика или обуви. Однако она не подходит для деликатных поверхностей: антипригарных сковородок, лакированной мебели, стекла с покрытием или полированного металла.

Меламиновая губка лежит возле раковины. Фото: Shutterstock

В чем опасность

Последние исследования показали, что губка из меламиновой пены быстро разрушается и выделяет микропластик.

Только один грамм изношенной губки может выделить до 6 миллионов микроволокон.

По подсчетам исследователей, ежемесячно в окружающую среду попадают триллионы микрочастиц.

Волокна попадают в воду, почву и даже в пищу. Известно, что они вредят живым организмам — например, пресноводные ракообразные погибают из-за забитого кишечника.

Альтернативы для безопасной уборки

Если вы заботитесь об экологии и своем здоровье, стоит выбирать безопасные заменители.

Натуральные губки (целлюлозные или из люфы) — мягкие, без пластика, подходят для ежедневного использования.

Хлопковые или микрофибровые тряпки — в сочетании с содой или уксусом легко убирают без вреда для поверхностей.

Щетки с натуральной щетиной — эффективны для плитки, посуды и стен, не царапают покрытия.

Классическая губка для мытья. Фото: Freepik

Меламиновая губка действительно помогает в уборке, но вредит окружающей среде из-за выделения микропластика. Безопасные альтернативы — натуральные губки, салфетки или щетки — экологичны и удобны в использовании.

