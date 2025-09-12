Меламінова губка для прибирання - як працює та у чому небезпека

Господиня миє змішувач меламіновою губкою. Фото: Shutterstock

Меламінова губка швидко відтирає плями й економить час на кухні. Але разом із користю вона залишає слід у вигляді мікропластику, який потрапляє у довкілля.

Новини.LIVE розповідає, як працює меламінова губка, у чому небезпека її використання та які є безпечні альтернативи для дому.

Що таке меламінова губка

Меламінова губка — популярний засіб для прибирання, що нагадує дрібний наждак. Її пориста структура ефективно видаляє плями зі стін, плитки, швів, металу, пластику чи взуття. Проте вона не підходить для делікатних поверхонь: антипригарних сковорідок, лакованих меблів, скла з покриттям або полірованого металу.

Меламінова губка лежить біля раковини. Фото: Shutterstock

У чому небезпека

Останні дослідження показали, що губка з меламінової піни швидко руйнується й виділяє мікропластик.

Лише один грам зношеної губки може виділити до 6 мільйонів мікроволокон.

За підрахунками дослідників, щомісяця у довкілля потрапляють трильйони мікрочастинок.

Волокна потрапляють у воду, ґрунт і навіть у їжу. Відомо, що вони шкодять живим організмам — наприклад, прісноводні ракоподібні гинуть через забитий кишківник.

Альтернативи для безпечного прибирання

Якщо ви дбаєте про екологію та своє здоров’я, варто обирати безпечні замінники.

Натуральні губки (целюлозні або з люфи) — м’які, без пластику, підходять для щоденного використання.

Бавовняні або мікрофіброві ганчірки — у поєднанні з содою чи оцтом легко прибирають без шкоди для поверхонь.

Щітки з натуральною щетиною — ефективні для плитки, посуду й стін, не дряпають покриття.

Класична губка для миття. Фото: Freepik

Меламінова губка дійсно допомагає у прибиранні, але шкодить довкіллю через виділення мікропластику. Безпечні альтернативи — натуральні губки, серветки чи щітки — екологічні та зручні у використанні.

