Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Дом и огород Как легко очистить сковороду от нагара — проверенные методы

Как легко очистить сковороду от нагара — проверенные методы

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:05
Как быстро очистить сковороду от нагара - эффективные способы для чугуна, алюминия и антипригарной посуды
Очистка сковороды от нагара в домашних условиях. Фото: Depositphotos

Со временем любая сковорода покрывается нагаром, который сложно отмыть обычными средствами. Однако есть простые и доступные способы, как быстро очистить посуду и вернуть ей блеск.

Новини.LIVE делятся полезными советами, как правильно чистить разные виды сковородок без вреда для покрытия.

Читайте также:

Почему трудно отмыть нагар

Нагар образуется под действием высоких температур и жира, который со временем впитывается в поверхность металла. Обычная губка не поможет — нужны специальные методы, учитывающие материал сковороды.

людина тримає в руках металеву пательню з сильним нагаром.
Человек держит в руках металлическую сковороду с сильным нагаром. фото: Google

Важно: всегда работайте в резиновых перчатках, чтобы избежать химических ожогов и раздражений.

Как почистить антипригарную сковороду

Антипригарное покрытие очень чувствительное, поэтому агрессивные средства использовать нельзя. Оптимальный метод — лимонная кислота:

  • поместите сковородку в большую кастрюлю;
  • залейте водой и добавьте 25-30 г лимонной кислоты;
  • доведите до кипения и оставьте остывать.

Кислота растворит нагар, а покрытие останется неповрежденным.

Как отчистить чугунную сковороду

Чугун обычно страдает от толстого черного слоя нагара. Поможет смесь соли и уксуса:

  • смешайте до консистенции густой каши;
  • нанесите на поверхность и потрите жесткой губкой;
  • при необходимости используйте специальные профессиональные средства.

Как очистить алюминиевую сковородку

Для алюминия подходит сода, мыло и силикатный клей:

  • в 10 л воды растворите 500 г кальцинированной соды, кусок мыла и 100 г клея;
  • погрузите сковороду в ведро и прокипятите 30-40 мин;
  • нагар начнет сходить с поверхности.

Альтернатива — готовые химические растворы для алюминиевой посуды.

Универсальный метод с содой и уксусом

Этот способ подходит для большинства видов сковородок (кроме антипригарных, чтобы не повредить покрытие).

  • посыпьте поверхность пищевой содой;
  • полейте небольшим количеством уксуса;
  • оставьте смесь на 10-15 минут;
  • потрите губкой или щеткой и смойте теплой водой.

Сода и уксус образуют реакцию, которая хорошо растворяет жир и нагар.

Людина миє пательню з підгорілим дном.
Человек моет сковороду с подгоревшим дном. Фото: Freepik

Как предотвратить образование нагара

Чтобы не тратить время на долгую очистку, лучше предотвращать появление нагара:

  • не перегревайте сковородку без еды или масла;
  • мойте посуду сразу после приготовления, пока грязь не засохла;
  • используйте деревянные или силиконовые лопатки, чтобы не царапать поверхность;
  • периодически протирайте сковороду раствором соды для легкой чистки.
Людина миє пательню.
Человек моет сковороду. Фото: Depositphotos

Используя эти простые методы, вы легко сможете почистить сковородку от нагара в домашних условиях и снова наслаждаться блеском любимой посуды.

советы дом нагар на сковороде как очистить нагар на сковороде эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
