Як швидко очистити пательню від нагару - ефективні способи для чавуну, алюмінію та антипригарного посуду

Очищення пательні від нагару в домашніх умовах. Фото: Depositphotos

З часом будь-яка пательня покривається нагаром, який складно відмити звичайними засобами. Проте є прості й доступні способи, як швидко очистити посуд і повернути йому блиск.

Новини.LIVE діляться корисними порадами, як правильно чистити різні види сковорідок без шкоди для покриття.

Реклама

Читайте також:

Чому важко відмити нагар

Нагар утворюється під дією високих температур і жиру, який з часом вбирається в поверхню металу. Звичайна губка не допоможе — потрібні спеціальні методи, що враховують матеріал пательні.

Людина тримає в руках металеву пательню з сильним нагаром. Фото: Google

Важливо: завжди працюйте у гумових рукавичках, щоб уникнути хімічних опіків і подразнень.

Як почистити антипригарну пательню

Антипригарне покриття дуже чутливе, тому агресивні засоби використовувати не можна. Оптимальний метод — лимонна кислота:

помістіть сковорідку у велику каструлю;

залийте водою і додайте 25-30 г лимонної кислоти;

доведіть до кипіння й залиште остигати.

Кислота розчинить нагар, а покриття залишиться неушкодженим.

Як відчистити чавунну пательню

Чавун зазвичай страждає від товстого чорного шару нагару. Допоможе суміш солі та оцту:

змішайте до консистенції густої каші;

нанесіть на поверхню й потріть жорсткою губкою;

за потреби використовуйте спеціальні професійні засоби.

Як очистити алюмінієву сковорідку

Для алюмінію підходить сода, мило та силікатний клей:

у 10 л води розчиніть 500 г кальцинованої соди, шматок мила та 100 г клею;

занурте пательню у відро й прокип’ятіть 30-40 хв;

нагар почне сходити з поверхні.

Альтернатива — готові хімічні розчини для алюмінієвого посуду.

Універсальний метод із содою та оцтом

Цей спосіб підходить для більшості видів сковорідок (крім антипригарних, щоб не пошкодити покриття).

посипте поверхню харчовою содою;

полийте невеликою кількістю оцту;

залиште суміш на 10-15 хвилин;

потріть губкою або щіткою й змийте теплою водою.

Сода й оцет утворюють реакцію, яка добре розчиняє жир і нагар.

Людина миє пательню з підгорілим дном. Фото: Freepik

Як запобігти утворенню нагару

Щоб не витрачати час на довге очищення, краще запобігати появі нагару:

не перегрівайте сковорідку без їжі чи олії;

мийте посуд одразу після приготування, поки бруд не засох;

використовуйте дерев’яні або силіконові лопатки, щоб не дряпати поверхню;

періодично протирайте сковорідку розчином соди для легкого чищення.

Людина миє пательню. Фото: Depositphotos

Використовуючи ці прості методи, ви легко зможете почистити сковорідку від нагару в домашніх умовах і знову насолоджуватися блиском улюбленого посуду.

Ми вже писали про те, як взимку зберегти дрова сухими.

Раніше пояснювали те, як правильно зберігати золу.

Детальніше розповідали про те, коли білити дерева восени.

Ми повідомляли про те, як правильно зберігати сіно взимку.

Цікаво буде також дізнатися про те, як змусити цвісти різдвяник.