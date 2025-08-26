Как быстро и легко отмыть стеклянные банки для консервации — три совета

Банки на заборе. Фото: pixabay.com

Подготовка банок перед консервацией — один из важнейших этапов, чтобы закрутки хранились долго. Иногда очистка банок кажется сложной, особенно если остались наклейки, остатки пищи, жир или запахи.

Новини.LIVE делятся простыми и эффективными способами очистить стеклянные банки без использования агрессивных химических средств.

Стерилизованные банки на полотенце. Фото: Pinterest

Сода и уксус — классический метод очистки

Этот дуэт эффективно справляется с жиром, налётом и неприятными запахами.

Насыпьте 2-3 столовые ложки пищевой соды внутрь банки. Добавьте немного горячей воды, чтобы образовалась густая паста. Оставьте банку с пастой на 15-20 минут. Добавьте полстакана уксуса — жидкость начнёт пениться. Тщательно промойте банку тёплой водой.

Лимонная кислота для устранения запахов

Идеально подходит для удаления стойких ароматов и пятен.

Размешайте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в литре горячей воды. Погрузите банки в раствор и оставьте на 2-3 часа. После этого промойте банки обычной губкой или щёткой.

Соль и масло — для удаления этикеток и клея

Этот метод эффективно убирает остатки наклеек и клея.

Насыпьте несколько столовых ложек соли в банку. Добавьте небольшое количество растительного масла. Плотно закройте крышку и энергично встряхивайте банку несколько минут.

Законсервированные банки с компотом и помидорами. Фото: pixabay.com

Мойте банки в горячей воде — так грязь отходит быстрее, и вам будет легче. Не используйте металлические губки или жёсткие щётки, чтобы не поцарапать стекло. А крышки лучше мыть отдельно, особенно если там есть резиновые уплотнители.

Используя эти простые лайфхаки, можно быстро и без лишних усилий подготовить стеклянные банки к консервации, обеспечив чистоту и безопасное хранение продуктов.

