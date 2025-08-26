Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как отмыть стеклянные банки — три эффективных лайфхака для дома

Как отмыть стеклянные банки — три эффективных лайфхака для дома

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 08:43
Как быстро и легко отмыть стеклянные банки для консервации — три совета
Банки на заборе. Фото: pixabay.com

Подготовка банок перед консервацией — один из важнейших этапов, чтобы закрутки хранились долго. Иногда очистка банок кажется сложной, особенно если остались наклейки, остатки пищи, жир или запахи.

Новини.LIVE делятся простыми и эффективными способами очистить стеклянные банки без использования агрессивных химических средств.

Реклама
Читайте также:
Стерилізовані банки на рушнику.
Стерилизованные банки на полотенце. Фото: Pinterest

Сода и уксус — классический метод очистки

Этот дуэт эффективно справляется с жиром, налётом и неприятными запахами.

  1. Насыпьте 2-3 столовые ложки пищевой соды внутрь банки.
  2. Добавьте немного горячей воды, чтобы образовалась густая паста.
  3. Оставьте банку с пастой на 15-20 минут.
  4. Добавьте полстакана уксуса — жидкость начнёт пениться.
  5. Тщательно промойте банку тёплой водой.

Лимонная кислота для устранения запахов

Идеально подходит для удаления стойких ароматов и пятен.

  1. Размешайте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в литре горячей воды.
  2. Погрузите банки в раствор и оставьте на 2-3 часа.
  3. После этого промойте банки обычной губкой или щёткой.

Соль и масло — для удаления этикеток и клея

Этот метод эффективно убирает остатки наклеек и клея.

  1. Насыпьте несколько столовых ложек соли в банку.
  2. Добавьте небольшое количество растительного масла.
  3. Плотно закройте крышку и энергично встряхивайте банку несколько минут.
Законсервовані банки з компотом та помідорами.
Законсервированные банки с компотом и помидорами. Фото: pixabay.com

Мойте банки в горячей воде — так грязь отходит быстрее, и вам будет легче. Не используйте металлические губки или жёсткие щётки, чтобы не поцарапать стекло. А крышки лучше мыть отдельно, особенно если там есть резиновые уплотнители.

Используя эти простые лайфхаки, можно быстро и без лишних усилий подготовить стеклянные банки к консервации, обеспечив чистоту и безопасное хранение продуктов.

Напоминаем, мы писали о проверенном рецепте вкусных помидоров по-армянски на зиму.

Ранее рассказывали о популярном рецепте ароматных "президентских" помидоров на зиму.

Также советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

овощи лайфхаки советы консервация эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации