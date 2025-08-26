Як швидко і легко відмити скляні банки для консервації — три поради

Банки на заборі. Фото: pixabay.com

Підготовка банок перед консервацією — один з найважливіших етапів, щоб закрутки зберігалися довго. Іноді очищення банок здається складним, особливо якщо залишилися наклейки, залишки їжі, жир чи запахи.

Новини.LIVE розповідає про прості та ефективні способи очистити скляні банки без використання агресивних хімічних засобів.

Стерилізовані банки на рушнику. Фото: Pinterest

Сода та оцет — класичний метод очищення

Цей дует ефективно справляється з жиром, нальотом та неприємними запахами.

Насипте 2-3 столові ложки харчової соди всередину банки. Додайте трохи гарячої води для утворення густої пасти. Залиште банку з пастою на 15-20 хвилин. Додайте пів склянки оцту — рідина почне пінитися. Ретельно промийте банку теплою водою.

Лимонна кислота для усунення запахів

Ідеально підходить для видалення стійких ароматів та плям.

Розмішайте 1-2 чайні ложки лимонної кислоти в літрі гарячої води. Занурте банки в розчин і залиште на 2-3 години. Промийте банки звичайною губкою або щіткою.

Сіль та олія — для видалення етикеток та клею

Цей метод ефективно усуває залишки наклейок та клею.

Насипте кілька столових ложок солі в банку. Додайте невелику кількість рослинної олії. Щільно закрийте кришку й енергійно струшуйте банку протягом кількох хвилин.

Законсервовані банки з компотом та помідорами. Фото: pixabay.com

Мийте банки в гарячій воді — так бруд відходить швидше, і вам буде легше. Не використовуйте металеві губки чи жорсткі щітки, щоб не подряпати скло. А кришки краще помити окремо, особливо якщо там є гумові ущільнювачі.

Використовуючи ці прості лайфхаки, можна швидко і без зайвих зусиль підготувати скляні банки до консервації, забезпечивши чистоту та безпечне зберігання продуктів.

