Эффективные способы отмыть руки от сока молодых грецких орехов

Как отмыть руки после чистки молодых орехов — простые средства
Сок молодых орехов оставляет на руках темные пятна, которые трудно отмыть. Простые средства помогут быстро очистить кожу и вернуть ей естественный вид.
Новини.LIVE делится советами, как безопасно и просто отмыть руки от орехового красителя.
Почему орехи оставляют пятна на руках
В молодых грецких орехах содержится природный краситель юглон. Он быстро впитывается в кожу и оставляет темно-коричневые следы, которые трудно смыть обычным мылом.
Эффективные способы очистить руки от орехового красителя
- Лимонный сок или кислота
Добавьте в горячую воду 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты. Держите руки в растворе 15-20 минут несколько раз в день.
- Натуральные фрукты
Половинка лимона или кислое зеленое яблоко помогут отбелить кожу. Просто натрите ими руки и смойте мылом.
- Мыло после процедур
Всегда тщательно мойте руки после обработки лимоном или яблоком, чтобы закрепить результат и избежать сухости кожи.
Народные средства помогут быстро и безопасно отмыть руки от следов молодых орехов. Лимон, яблоко или раствор кислоты эффективно убирают темный краситель, возвращают коже естественный цвет и дарят ей ухоженный вид.
Мы уже писали о том, как убрать ржавчину с кастрюли.
Ранее объясняли то, как вырастить зелень на подоконнике.
Подробнее рассказывали о том, как заставить цвести рождественник.
Читайте Новини.LIVE!