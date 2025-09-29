Що робити з гнилими яблуками - органічне добриво та компостування

Опале яблуко під деревом. Фото: Pinterest

Урожай яблук часто приносить не лише соковиті плоди, а й гнилі. Викидати їх не варто — зіпсовані яблука можна легко перетворити на цінне добриво.

Чому не можна залишати яблука під деревами

Гнилі плоди стають осередком хвороб і шкідників, які наступного року вразять новий урожай. Тому їх обов’язково треба прибирати, а не складати під яблунею чи виносити за межі ділянки.

Як закопувати яблука в ґрунт

Найпростіший спосіб — подрібнити плоди та закопати їх у грядки. Вони швидко перегнивають і збагачують землю органікою. Легке підкислення від яблук не шкодить, а за потреби його легко нейтралізувати золою чи вапном. Такий метод особливо зручний восени, коли яблук багато: він дозволяє утилізувати відходи без сміття й отримати натуральне добриво для овочевих культур.

Компостування з яблуками

Гнилі яблука добре перегнивають у компості, особливо якщо змішати їх із бадиллям, травою чи бур’янами. Для прискорення процесу варто використовувати біопрепарати з корисними мікроорганізмами. Гнилі яблука в компості працюють як природний прискорювач перегнивання — завдяки вмісту вологи й цукрів вони активізують роботу бактерій. У "гарячому компості" плоди швидко переробляються, а висока температура знищує насіння бур’янів і хвороби.

Корисне правило для садівників

Усе, що зібране в саду, має повертатися в землю. Гнилі яблука — це не сміття, а безкоштовне органічне добриво, яке допоможе підготувати родючий ґрунт для наступного сезону.

