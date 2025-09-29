Відео
Україна
Гнилі яблука в саду та городі — компост та використання

Гнилі яблука в саду та городі — компост та використання

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 02:45
Що робити з гнилими яблуками - органічне добриво та компостування
Опале яблуко під деревом. Фото: Pinterest

Урожай яблук часто приносить не лише соковиті плоди, а й гнилі. Викидати їх не варто — зіпсовані яблука можна легко перетворити на цінне добриво.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно утилізувати гнилі яблука з посиланням на YouTube-канал "Вирощування рослин".

Читайте також:

Чому не можна залишати яблука під деревами

Гнилі плоди стають осередком хвороб і шкідників, які наступного року вразять новий урожай. Тому їх обов’язково треба прибирати, а не складати під яблунею чи виносити за межі ділянки.

Як закопувати яблука в ґрунт

Найпростіший спосіб — подрібнити плоди та закопати їх у грядки. Вони швидко перегнивають і збагачують землю органікою. Легке підкислення від яблук не шкодить, а за потреби його легко нейтралізувати золою чи вапном. Такий метод особливо зручний восени, коли яблук багато: він дозволяє утилізувати відходи без сміття й отримати натуральне добриво для овочевих культур.

Компостування з яблуками

Гнилі яблука добре перегнивають у компості, особливо якщо змішати їх із бадиллям, травою чи бур’янами. Для прискорення процесу варто використовувати біопрепарати з корисними мікроорганізмами. Гнилі яблука в компості працюють як природний прискорювач перегнивання — завдяки вмісту вологи й цукрів вони активізують роботу бактерій. У "гарячому компості" плоди швидко переробляються, а висока температура знищує насіння бур’янів і хвороби.

Корисне правило для садівників

Усе, що зібране в саду, має повертатися в землю. Гнилі яблука — це не сміття, а безкоштовне органічне добриво, яке допоможе підготувати родючий ґрунт для наступного сезону.

Ми вже писали про те, як обрати саджанець абрикоса.

Раніше пояснювали те, що посадити, щоб попелиця зникла назавжди.

Детальніше розповідали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

         

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
