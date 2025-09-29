Что делать с гнилыми яблоками - органическое удобрение и компостирование

Опавшее яблоко под деревом. Фото: Pinterest

Урожай яблок часто приносит не только сочные плоды, но и гнилые. Выбрасывать их не стоит — испорченные яблоки можно легко превратить в ценное удобрение.

Новини.LIVE делится советами, как правильно утилизировать гнилые яблоки со ссылкой на YouTube-канал "Вирощування рослин".

Почему нельзя оставлять яблоки под деревьями

Гнилые плоды становятся очагом болезней и вредителей, которые в следующем году поразят новый урожай. Поэтому их обязательно надо убирать, а не складывать под яблоней или выносить за пределы участка.

Как закапывать яблоки в почву

Самый простой способ — измельчить плоды и закопать их в грядки. Они быстро перегнивают и обогащают землю органикой. Легкое подкисление от яблок не вредит, а при необходимости его легко нейтрализовать золой или известью. Такой метод особенно удобен осенью, когда яблок много: он позволяет утилизировать отходы без мусора и получить натуральное удобрение для овощных культур.

Компостирование с яблоками

Гнилые яблоки хорошо перегнивают в компосте, особенно если смешать их с ботвой, травой или сорняками. Для ускорения процесса следует использовать биопрепараты с полезными микроорганизмами. Гнилые яблоки в компосте работают как естественный ускоритель перегнивания — благодаря содержанию влаги и сахаров они активизируют работу бактерий. В "горячем компосте" плоды быстро перерабатываются, а высокая температура уничтожает семена сорняков и болезни.

Полезное правило для садоводов

Все, что собрано в саду, должно возвращаться в землю. Гнилые яблоки — это не мусор, а бесплатное органическое удобрение, которое поможет подготовить плодородную почву для следующего сезона.

