Как правильно сделать компост осенью - что категорически нельзя класть

Хозяйка делает компост. Фото: Freepik

Компостирование осенью — простой способ превратить отходы в безопасное и питательное удобрение для огорода. В этот период работ меньше, а опавших листьев достаточно, так что самое время заложить будущую подкормку. Но не все подходит для компостной ямы.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сделать компост осенью и какие отходы для этого подходят.

Реклама

Читайте также:

Какое сырье можно использовать

Для качественного компоста собирайте опавшие листья, соблюдая пропорцию: зеленых должно быть втрое меньше, чем сухих. Такой баланс азота и углерода гарантирует быстрое созревание массы без неприятного запаха. Добавляйте кухонные отходы — фруктовые и овощные очистки, кофейную гущу, скорлупу яиц. Полезны также солома, опилки, картон и немного древесной золы.

Чего избегать

В компост категорически нельзя бросать мясо, молочные продукты и жиры — они вызывают загнивание и привлекают грызунов. Не добавляйте семена сорняков или ботву томатов с фитофторой, иначе инфекция распространится дальше. Листья дуба и ореха используйте минимально: они содержат дубильные вещества, тормозящие разложение. Цитрусовые шкурки в большом количестве способны чрезмерно закислить компост.

Как ускорить процесс

Чтобы активировать ферментацию, добавьте немного земли или старого компоста. Сырье лучше укладывать слоями, поддерживая влажность и доступ воздуха. Периодическое перемешивание делает массу рыхлой, а готовый компост — питательным и безопасным.

Соблюдая эти правила, вы получите качественное органическое удобрение, которое улучшит структуру почвы и обеспечит обильный урожай в следующем сезоне.

Мы уже писали о том, где не стоит хранить газонокосилку.

Ранее объясняли то, как отмыть руки после чистки молодых орехов.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить оливковое дерево дома или в саду.