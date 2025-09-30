Как правильно сделать компост осенью - что категорически нельзя класть

Что можно и нельзя класть в компост — главные правила удобрения
Компостирование осенью — простой способ превратить отходы в безопасное и питательное удобрение для огорода. В этот период работ меньше, а опавших листьев достаточно, так что самое время заложить будущую подкормку. Но не все подходит для компостной ямы.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно сделать компост осенью и какие отходы для этого подходят.
Какое сырье можно использовать
Для качественного компоста собирайте опавшие листья, соблюдая пропорцию: зеленых должно быть втрое меньше, чем сухих. Такой баланс азота и углерода гарантирует быстрое созревание массы без неприятного запаха. Добавляйте кухонные отходы — фруктовые и овощные очистки, кофейную гущу, скорлупу яиц. Полезны также солома, опилки, картон и немного древесной золы.
Чего избегать
В компост категорически нельзя бросать мясо, молочные продукты и жиры — они вызывают загнивание и привлекают грызунов. Не добавляйте семена сорняков или ботву томатов с фитофторой, иначе инфекция распространится дальше. Листья дуба и ореха используйте минимально: они содержат дубильные вещества, тормозящие разложение. Цитрусовые шкурки в большом количестве способны чрезмерно закислить компост.
Как ускорить процесс
Чтобы активировать ферментацию, добавьте немного земли или старого компоста. Сырье лучше укладывать слоями, поддерживая влажность и доступ воздуха. Периодическое перемешивание делает массу рыхлой, а готовый компост — питательным и безопасным.
Соблюдая эти правила, вы получите качественное органическое удобрение, которое улучшит структуру почвы и обеспечит обильный урожай в следующем сезоне.
