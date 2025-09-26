Где нельзя хранить газонокосилку - советы для защиты техники от поломок

Где не стоит хранить газонокосилку — типичные ошибки владельцев
Газонокосилка требует правильных условий хранения. Нельзя держать технику под открытым небом, рядом с химикатами или во влажном помещении — иначе она быстро выйдет из строя.
Новини.LIVE делится советами, как правильно выбрать место для садовой техники.
Почему важно правильное хранение газонокосилки
Газонокосилка — дорогая и чувствительная техника, которая требует особых условий. Неправильное хранение приводит к коррозии, поломкам и даже пожароопасным ситуациям. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт, придерживайся простых правил.
Где не стоит держать газонокосилку
- Под открытым небом — солнце и влага разрушают детали.
- Рядом с химикатами — агрессивные вещества повреждают корпус.
- На стене — бензиновые модели могут протекать топливом.
- Во влажном помещении — сырость провоцирует ржавчину.
Идеальные места для хранения газонокосилки
Чтобы техника служила годами, выбирай:
- садовый сарай или гараж;
- сухой подвал;
- накрытие водонепроницаемым брезентом на улице;
- прихожую для компактных или роботизированных моделей.
Как подготовить газонокосилку к хранению
Перед хранением очисти корпус от травы и грязи, вытри влагу, проверь уровень масла. Для бензиновых моделей рекомендуют слить топливо, чтобы избежать утечек и проблем с запуском весной. Лезвия стоит подточить или смазать специальным маслом — так они не поржавеют.
