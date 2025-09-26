Видео
Видео

Где не стоит хранить газонокосилку — типичные ошибки владельцев

Дата публикации 26 сентября 2025 18:47
Где нельзя хранить газонокосилку - советы для защиты техники от поломок
Мужчина косит траву на заднем дворе. Фото: Freepik

Газонокосилка требует правильных условий хранения. Нельзя держать технику под открытым небом, рядом с химикатами или во влажном помещении — иначе она быстро выйдет из строя.

Новини.LIVE делится советами, как правильно выбрать место для садовой техники.

Почему важно правильное хранение газонокосилки

Газонокосилка — дорогая и чувствительная техника, которая требует особых условий. Неправильное хранение приводит к коррозии, поломкам и даже пожароопасным ситуациям. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт, придерживайся простых правил.

Где не стоит держать газонокосилку

  • Под открытым небом — солнце и влага разрушают детали.
  • Рядом с химикатами — агрессивные вещества повреждают корпус.
  • На стене — бензиновые модели могут протекать топливом.
  • Во влажном помещении — сырость провоцирует ржавчину.

Идеальные места для хранения газонокосилки

Чтобы техника служила годами, выбирай:

  • садовый сарай или гараж;
  • сухой подвал;
  • накрытие водонепроницаемым брезентом на улице;
  • прихожую для компактных или роботизированных моделей.

Как подготовить газонокосилку к хранению

Перед хранением очисти корпус от травы и грязи, вытри влагу, проверь уровень масла. Для бензиновых моделей рекомендуют слить топливо, чтобы избежать утечек и проблем с запуском весной. Лезвия стоит подточить или смазать специальным маслом — так они не поржавеют.

