Где нельзя хранить газонокосилку - советы для защиты техники от поломок

Мужчина косит траву на заднем дворе. Фото: Freepik

Газонокосилка требует правильных условий хранения. Нельзя держать технику под открытым небом, рядом с химикатами или во влажном помещении — иначе она быстро выйдет из строя.

Новини.LIVE делится советами, как правильно выбрать место для садовой техники.

Реклама

Читайте также:

Почему важно правильное хранение газонокосилки

Газонокосилка — дорогая и чувствительная техника, которая требует особых условий. Неправильное хранение приводит к коррозии, поломкам и даже пожароопасным ситуациям. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт, придерживайся простых правил.

Где не стоит держать газонокосилку

Под открытым небом — солнце и влага разрушают детали.

Рядом с химикатами — агрессивные вещества повреждают корпус.

На стене — бензиновые модели могут протекать топливом.

Во влажном помещении — сырость провоцирует ржавчину.

Идеальные места для хранения газонокосилки

Чтобы техника служила годами, выбирай:

садовый сарай или гараж;

сухой подвал;

накрытие водонепроницаемым брезентом на улице;

прихожую для компактных или роботизированных моделей.

Как подготовить газонокосилку к хранению

Перед хранением очисти корпус от травы и грязи, вытри влагу, проверь уровень масла. Для бензиновых моделей рекомендуют слить топливо, чтобы избежать утечек и проблем с запуском весной. Лезвия стоит подточить или смазать специальным маслом — так они не поржавеют.

Мы уже рассказывали о том, что нельзя сажать рядом с луком.

Ранее объясняли то, как отмыть руки после чистки молодых орехов.

Интересно будет также узнать о том, как защитить виноград от серой гнили.