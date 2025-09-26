Видео
Как защитить виноградники от серой гнили — проверенные методы

Как защитить виноградники от серой гнили — проверенные методы

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 05:11
Как защитить виноградники от серой гнили - симптомы, профилактика и фунгициды
Признак серой гнили на винограде. Фото: Decorexpro

Серая гниль может уничтожить до 70% урожая винограда. Агрономы советуют, как предотвратить болезнь и какие фунгициды применять для защиты лоз и гроздей.

Новини.LIVE делится советами виноградарям, как уберечь урожай от опасной инфекции.

Оптимальные условия для развития серой гнили винограда

Возбудитель активно развивается во влажной и теплой среде. Наибольший риск возникает во время затяжных дождей при температуре +20...+30 °С. Инфекция сохраняется в растительных остатках и легко переходит на новый урожай. Особенно опасным периодом является цветение и формирование гроздей.

Как проявляется серая гниль на винограде

  • На побегах появляется побеление и некротические пятна.
  • Соцветия буреют и осыпаются.
  • На гроздях формируется серый пушистый налет, ткани отмирают.
  • Ягоды растрескиваются во время дождей, становясь уязвимыми к инфекции.

Как защитить виноградники от болезни

  1. Удаляйте пораженные ягоды, листья и побеги.
  2. Регулярно обрезайте кусты, чтобы избегать загущения.
  3. Проводите фунгицидные обработки:
  • "Защитник" — 15-20 мл на 8-10 л воды;
  • "Страж" — 7-10 г на 5-8 л воды;
  • "Целитель" — 25-30 г на 5-8 л воды.

Фунгициды применяют в период повышенной влажности и во время формирования гроздей, обязательно чередуя препараты, чтобы избежать устойчивости возбудителя. В сочетании с системным уходом, своевременной обрезкой и профилактическими мероприятиями это поможет виноградникам избежать значительных потерь и сохранить урожай здоровым.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
