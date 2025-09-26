Как защитить виноградники от серой гнили - симптомы, профилактика и фунгициды

Как защитить виноградники от серой гнили — проверенные методы
Серая гниль может уничтожить до 70% урожая винограда.
Новини.LIVE делится советами виноградарям, как уберечь урожай от опасной инфекции.
Оптимальные условия для развития серой гнили винограда
Возбудитель активно развивается во влажной и теплой среде. Наибольший риск возникает во время затяжных дождей при температуре +20...+30 °С. Инфекция сохраняется в растительных остатках и легко переходит на новый урожай. Особенно опасным периодом является цветение и формирование гроздей.
Как проявляется серая гниль на винограде
- На побегах появляется побеление и некротические пятна.
- Соцветия буреют и осыпаются.
- На гроздях формируется серый пушистый налет, ткани отмирают.
- Ягоды растрескиваются во время дождей, становясь уязвимыми к инфекции.
Как защитить виноградники от болезни
- Удаляйте пораженные ягоды, листья и побеги.
- Регулярно обрезайте кусты, чтобы избегать загущения.
- Проводите фунгицидные обработки:
- "Защитник" — 15-20 мл на 8-10 л воды;
- "Страж" — 7-10 г на 5-8 л воды;
- "Целитель" — 25-30 г на 5-8 л воды.
Фунгициды применяют в период повышенной влажности и во время формирования гроздей, обязательно чередуя препараты, чтобы избежать устойчивости возбудителя. В сочетании с системным уходом, своевременной обрезкой и профилактическими мероприятиями это поможет виноградникам избежать значительных потерь и сохранить урожай здоровым.
