Как защитить виноградники от серой гнили - симптомы, профилактика и фунгициды

Серая гниль может уничтожить до 70% урожая винограда. Агрономы советуют, как предотвратить болезнь и какие фунгициды применять для защиты лоз и гроздей.

Новини.LIVE делится советами виноградарям, как уберечь урожай от опасной инфекции.

Оптимальные условия для развития серой гнили винограда

Возбудитель активно развивается во влажной и теплой среде. Наибольший риск возникает во время затяжных дождей при температуре +20...+30 °С. Инфекция сохраняется в растительных остатках и легко переходит на новый урожай. Особенно опасным периодом является цветение и формирование гроздей.

Как проявляется серая гниль на винограде

На побегах появляется побеление и некротические пятна.

Соцветия буреют и осыпаются.

На гроздях формируется серый пушистый налет, ткани отмирают.

Ягоды растрескиваются во время дождей, становясь уязвимыми к инфекции.

Как защитить виноградники от болезни

Удаляйте пораженные ягоды, листья и побеги. Регулярно обрезайте кусты, чтобы избегать загущения. Проводите фунгицидные обработки:

"Защитник" — 15-20 мл на 8-10 л воды;

"Страж" — 7-10 г на 5-8 л воды;

"Целитель" — 25-30 г на 5-8 л воды.

Фунгициды применяют в период повышенной влажности и во время формирования гроздей, обязательно чередуя препараты, чтобы избежать устойчивости возбудителя. В сочетании с системным уходом, своевременной обрезкой и профилактическими мероприятиями это поможет виноградникам избежать значительных потерь и сохранить урожай здоровым.

